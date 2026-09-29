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Giriş Tarihi: 29.09.2026 07:50

DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman yapılacak? ÖSYM 2026 DGS ek tercih kılavuzu sorgulanıyor!

2026 DGS ek tercih süreci için adayların bekleyişi sürüyor. İlk yerleştirmede istediği programa yerleşemeyen adaylar, ÖSYM’nin açıklayacağı ek yerleştirme takvimini takip ediyor. Boş kontenjanlar ve ek tercih kılavuzuna ilişkin gelişmelerin ardından süreç netlik kazanacak.Peki, DGS ek tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak?

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DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman yapılacak? ÖSYM 2026 DGS ek tercih kılavuzu sorgulanıyor!
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DGS ek tercih süreci için adayların bekleyişi devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ek yerleştirme tercihleri 7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı. 2026 yılında ek tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı ise ÖSYM'nin açıklayacağı takvimle netleşecek.

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

2026 DGS ek tercihleri için henüz ÖSYM tarafından kesin bir tarih açıklanmadı. 2025 yılında ek yerleştirme tercihleri 7-13 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da ek tercih sürecinin ekim ayında başlaması bekleniyor.

DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

2026 DGS ek tercih başvurularının ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor. Adaylar, tercih dönemi başladığında T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle AİS'e giriş yaparak işlemlerini tamamlayabilecek. Tercihlere ilişkin kesin başvuru yöntemi ve detaylar, ek yerleştirme kılavuzunun yayımlanmasıyla açıklanacak.

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Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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