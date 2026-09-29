DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman yapılacak? ÖSYM 2026 DGS ek tercih kılavuzu sorgulanıyor!

DGS ek tercih süreci için adayların bekleyişi devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ek yerleştirme tercihleri 7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı. 2026 yılında ek tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı ise ÖSYM'nin açıklayacağı takvimle netleşecek.
2026 DGS ek tercihleri için henüz ÖSYM tarafından kesin bir tarih açıklanmadı. 2025 yılında ek yerleştirme tercihleri 7-13 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da ek tercih sürecinin ekim ayında başlaması bekleniyor.
2026 DGS ek tercih başvurularının ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor. Adaylar, tercih dönemi başladığında T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle AİS'e giriş yaparak işlemlerini tamamlayabilecek. Tercihlere ilişkin kesin başvuru yöntemi ve detaylar, ek yerleştirme kılavuzunun yayımlanmasıyla açıklanacak.