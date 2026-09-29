DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman yapılacak? ÖSYM 2026 DGS ek tercih kılavuzu sorgulanıyor!

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

2026 DGS ek tercihleri için henüz ÖSYM tarafından kesin bir tarih açıklanmadı. 2025 yılında ek yerleştirme tercihleri 7-13 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da ek tercih sürecinin ekim ayında başlaması bekleniyor.