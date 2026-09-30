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Giriş Tarihi: 30.09.2026 06:34

DGS ek tercihler ne zaman, kılavuz yayınlandı mı? DGS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanlar 2026

2026 DGS ek tercih sürecine ilişkin araştırmalar hız kazandı. DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, ek tercih tarihleri ve boş kontenjanlara ilişkin gelişmeleri takip ediyor. Peki, DGS ek tercihler ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

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DGS ek tercihler ne zaman, kılavuz yayınlandı mı? DGS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanlar 2026
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DGS ek tercih tarihleri, kılavuz ve boş kontenjan bilgileri adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılacak açıklamayla birlikte tercih sürecine ilişkin detayların netleşmesi bekleniyor.

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN, KILAVUZ YAYINLANDI MI?

DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında yapıldı.

Kayıt süreci sonrası kalan boş kontenjanlar ÖSYM'ye bildirilecek. Akabinde ek yerleştirme için kılavuz hazırlanacak.

Geçtiğimiz sene DGS yerleştirme sonuçları 8 Eylül'de açıklanmış, kayıt sürecinin ardından ek tercih işlemleri ise 7-13 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

Bu sene de 2026 DGS ek tercihlerinin de ekim ayının ilk haftalarında başlaması bekleniyor.

DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

DGS 2026 ek tercih işlemlerinin de AİS üzerinden elektronik ortamda alınması bekleniyor. Adayların tercih yapabilmesi için T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle ais.osym.gov.tr adresine giriş yapması gerekecek. Bu bilgi ve işlem adımları, 2026-DGS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlandığında resmî olarak duyurulacak.

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Adayların, sosyal medya paylaşımları veya geçmiş yıllara ait tarihler yerine ÖSYM'nin DGS duyurular sayfasını takip etmesi önem taşıyor. Tarih, kontenjan ve ücret bilgileri yalnızca ÖSYM'nin yeni duyurusuyla kesinlik kazanacak.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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DGS ek tercihler ne zaman, kılavuz yayınlandı mı? DGS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanlar 2026
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