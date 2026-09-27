DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak, açıklandı mı? ÖSYM ile 2026 DGS ek tercihleri bekleniyor!

Ön lisans mezuniyetlerini lisans diplomasına tamamlamak isteyen adaylar için DGS ilk yerleştirme sonuçlarının 8 Eylül'de açıklananmasının ardından ikinci şans gündeme geldi. Böylece üniversitelerin boş kalan kontenjanlarına göre şekillenen 2026 DGS ek yerleştirme maratonu için tarihler ve kılavuz detayları araştırılıyor.
ÖSYM ile 2026-DGS ek tercih dönemi henüz resmen başlamış değil ve takvimi açıklanmadı.
Ancak 2025 DGS'de yerleştirme sonuçları 8 Eylül'de duyurulmuş, ek tercih başvuruları ise 7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Böylece geçen yılki süreç baz alındığında, bu yıl ek tercihlerin ekim ayının ilk günlerinde başlaması bekleniyor.
DGS ek yerleştirme hakkından faydalanmak isteyen adayların belirli şartları sağlaması gerekmektedir:
- 2026-DGS'ye girmiş ve ilgili puan türünde puanının hesaplanmış olması şarttır.
- Ana yerleştirme döneminde bir lisans programına yerleştirilen adaylar (kayıt yaptırmamış olsalar dahi) ek tercihlere başvuru yapamazlar.
- Ana tercihlerde hiç tercih yapmayan veya tercih yapıp herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek tercih hakkına sahiptir.
- Tercih edilecek lisans programının ek yerleştirmedeki taban puanı, adayın DGS puanına eşit veya adayın puanından düşük olmalıdır (Kontenjanı hiç dolmayan programlar hariç).