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Giriş Tarihi: 27.09.2026 07:32

DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak, açıklandı mı? ÖSYM ile 2026 DGS ek tercihleri bekleniyor!

2026 Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşemeyen veya başvuru yapamayan binlerce adayın gözü ÖSYM’den gelecek DGS ek tercih duyurusuna çevrildi. İlk yerleştirme kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversitelerde boş kalan lisans kontenjanları belirlenmeye başladı. Adaylar "2026 DGS ek tercihleri başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak?" sorularına yanıt arıyor.

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DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak, açıklandı mı? ÖSYM ile 2026 DGS ek tercihleri bekleniyor!
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Ön lisans mezuniyetlerini lisans diplomasına tamamlamak isteyen adaylar için DGS ilk yerleştirme sonuçlarının 8 Eylül'de açıklananmasının ardından ikinci şans gündeme geldi. Böylece üniversitelerin boş kalan kontenjanlarına göre şekillenen 2026 DGS ek yerleştirme maratonu için tarihler ve kılavuz detayları araştırılıyor.

2026 DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM ile 2026-DGS ek tercih dönemi henüz resmen başlamış değil ve takvimi açıklanmadı.

Ancak 2025 DGS'de yerleştirme sonuçları 8 Eylül'de duyurulmuş, ek tercih başvuruları ise 7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Böylece geçen yılki süreç baz alındığında, bu yıl ek tercihlerin ekim ayının ilk günlerinde başlaması bekleniyor.

ÖSYM DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2026 DGS ek tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Kılavuzun açıklanmasıyla birlikte boş kontenjanlar ve taban puanlarına ilişkin bilgiler de adayların erişimine sunulacak.

DGS EK TERCİHLERİNE KİMLER BAŞVURABİLİR, ŞARTLAR NELER?

DGS ek yerleştirme hakkından faydalanmak isteyen adayların belirli şartları sağlaması gerekmektedir:

- 2026-DGS'ye girmiş ve ilgili puan türünde puanının hesaplanmış olması şarttır.

- Ana yerleştirme döneminde bir lisans programına yerleştirilen adaylar (kayıt yaptırmamış olsalar dahi) ek tercihlere başvuru yapamazlar.

- Ana tercihlerde hiç tercih yapmayan veya tercih yapıp herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek tercih hakkına sahiptir.

- Tercih edilecek lisans programının ek yerleştirmedeki taban puanı, adayın DGS puanına eşit veya adayın puanından düşük olmalıdır (Kontenjanı hiç dolmayan programlar hariç).

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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