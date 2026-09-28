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Giriş Tarihi: 28.09.2026 07:13

DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak, belli oldu mu? ÖSYM ile 2026 DGS ek tercih kılavuzu sorgulanıyor!

ÖSYM tarafından yayımlanacak 2026 DGS ek tercih kılavuzu ve takvimi, adayların gündeminde yer alıyor. Böylece "2026 DGS ek tercih başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, kılavuzu yayımlandı mı?" soruları ve yanıtları ön plana çıktı. İşte Dikey Geçiş Sınavı ikinci yerleştirme sürecine dair tüm detaylar...

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DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak, belli oldu mu? ÖSYM ile 2026 DGS ek tercih kılavuzu sorgulanıyor!
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DGS ilk yerleştirme sonuçlarının 8 Eylül'de açıklananmasının ardından üniversitelerde boş kalan lisans kontenjanları belirlenmeye başladı. Böylece 2026 DGS ek yerleştirme maratonu için tarihler ve kılavuz detayları ön plana çıktı. Ön lisans mezuniyetlerini lisans diplomasına tamamlamak isteyen adayların gözü ÖSYM duyurularına çevrilmiş durumda.

2026 DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM ile 2026-DGS ek tercih dönemi henüz resmen başlamış değil ve takvimi açıklanmadı.

Ancak 2025 DGS'de yerleştirme sonuçları 8 Eylül'de duyurulmuş, ek tercih başvuruları ise 7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Böylece geçen yılki süreç baz alındığında, bu yıl ek tercihlerin ekim ayının ilk günlerinde başlaması bekleniyor.

ÖSYM DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2026 DGS ek tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Kılavuzun açıklanmasıyla birlikte boş kontenjanlar ve taban puanlarına ilişkin bilgiler de adayların erişimine sunulacak.

DGS EK TERCİHİ KİMLER YAPABİLİR?

DGS ek yerleştirme hakkından faydalanmak isteyen adayların belirli şartları sağlaması gerekmektedir:

- 2026-DGS'ye girmiş ve ilgili puan türünde puanının hesaplanmış olması şarttır.

- Ana yerleştirme döneminde bir lisans programına yerleştirilen adaylar (kayıt yaptırmamış olsalar dahi) ek tercihlere başvuru yapamazlar.

- Ana tercihlerde hiç tercih yapmayan veya tercih yapıp herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek tercih hakkına sahiptir.

- Tercih edilecek lisans programının ek yerleştirmedeki taban puanı, adayın DGS puanına eşit veya adayın puanından düşük olmalıdır (Kontenjanı hiç dolmayan programlar hariç).

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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