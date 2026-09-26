DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak, belli oldu mu? ÖSYM ile gözler 2026 DGS ek tercih kılavuzunda!

DGS ilk yerleştirme sonuçlarının 8 Eylül'de açıklanmasının ardından adayların gözü ek tercih sürecine çevrildi. Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için yapılması beklenen ek yerleştirmenin takvimi ve başvuru detayları araştırılıyor. 2026 DGS ek tercih kılavuzunun yayımlanıp yayımlanmadığına ilişkin gelişmeler ise ÖSYM'nin duyuruları üzerinden takip ediliyor.
2025 DGS'de yerleştirme sonuçları 8 Eylül'de duyurulmuş, ek tercih başvuruları ise 7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.
2026 DGS'de adayların tercih işlemleri 27 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında alınırken, yerleştirme sonuçları 8 Eylül'de açıklandı. Geçen yılki süreç baz alındığında, bu yıl ek tercihlerin ekim ayının ilk günlerinde başlaması bekleniyor.
Ancak 2026 DGS ek yerleştirme tarihleri henüz ÖSYM tarafından resmi olarak açıklanmadı. Kesin takvim, kurumun yayımlayacağı duyuruyla netleşecek.
2026-DGS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2026-DGS'ye girmiş ve 2026-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.