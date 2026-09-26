DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak, belli oldu mu? ÖSYM ile gözler 2026 DGS ek tercih kılavuzunda!

DGS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?

2026-DGS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2026-DGS'ye girmiş ve 2026-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör