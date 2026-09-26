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Giriş Tarihi: 26.09.2026 07:17

DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak, belli oldu mu? ÖSYM ile gözler 2026 DGS ek tercih kılavuzunda!

2026-DGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların gündeminde ek tercih takvimi yer aldı. İlk yerleştirmede istediği programa yerleşemeyen adaylar, boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek yerleştirme sürecini bekliyor. DGS ek tercih tarihleri ile kılavuzun yayımlanıp yayımlanmadığı merak edilirken, gözler ÖSYM'nin yapacağı açıklamalara çevrildi.

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DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak, belli oldu mu? ÖSYM ile gözler 2026 DGS ek tercih kılavuzunda!
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DGS ilk yerleştirme sonuçlarının 8 Eylül'de açıklanmasının ardından adayların gözü ek tercih sürecine çevrildi. Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için yapılması beklenen ek yerleştirmenin takvimi ve başvuru detayları araştırılıyor. 2026 DGS ek tercih kılavuzunun yayımlanıp yayımlanmadığına ilişkin gelişmeler ise ÖSYM'nin duyuruları üzerinden takip ediliyor.

2026 DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

2025 DGS'de yerleştirme sonuçları 8 Eylül'de duyurulmuş, ek tercih başvuruları ise 7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

2026 DGS'de adayların tercih işlemleri 27 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında alınırken, yerleştirme sonuçları 8 Eylül'de açıklandı. Geçen yılki süreç baz alındığında, bu yıl ek tercihlerin ekim ayının ilk günlerinde başlaması bekleniyor.

Ancak 2026 DGS ek yerleştirme tarihleri henüz ÖSYM tarafından resmi olarak açıklanmadı. Kesin takvim, kurumun yayımlayacağı duyuruyla netleşecek.

DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS ek tercih kılavuzu da yayınlanmadı. ÖSYM tarafından hazırlanan kılavuz kapsamında taban puanları ve boş kontenjanlarına da yer verilecek.

Kurumdan resmi açıklama geldiğinde ek tercih tarihleri ve başvuru sürecine ilişkin detaylar haberimize eklenecek.

DGS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?

2026-DGS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2026-DGS'ye girmiş ve 2026-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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