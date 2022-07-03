DGS puan hesaplama 2022 yeni sistem: DGS puan hesaplama nasıl yapılır, ÖBP nedir?

SON DAKİKA: DGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

3 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2022-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u erişime açıldı. DGS soruları ve cevapları yayınlandı.

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DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

DGS kılavuzunda açıklanan Dikey Geçiş Sınavı puan hesaplaması şöyle:

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.