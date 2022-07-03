DGS puan hesaplama 2022 yeni sistem: DGS puan hesaplama nasıl yapılır, ÖBP nedir?

İki yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak ya da açıköğretimden örgüne geçmek isteyen adaylar Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarını almaya hazırlanıyor. ÖSYM ile açıklanan DGS soruları ve cevapları ardından öğrenciler yeni sistemle DGS puan hesaplama yapmak istiyor. Peki, DGS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte, ÖSYM ile DGS puan hesaplama 2022 ile önlisans başarı puanı ÖBP…
SON DAKİKA: DGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!
3 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2022-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u erişime açıldı. DGS soruları ve cevapları yayınlandı.
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DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
DGS kılavuzunda açıklanan Dikey Geçiş Sınavı puan hesaplaması şöyle:
Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.
Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.
ÖN LİSANS BAŞARI PUANI HESAPLAMA
2022-DGS'ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.
Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır.
50'nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100'lü not sistemine dönüştürülecektir.
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.
DGS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir, yanlışlar ilgili bölümlerin doğrularını götürür (sayısal için yapılan 4 yanlış sayısaldan 1 doğruyu götürür).
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 DGS sınav sonuçları 12 Ağustos tarihinde açıklanacak. Sonuçlar TC kimlik numarası ve aday şifreleri ile ÖSYM sonuç sisteminden öğrenilecek.