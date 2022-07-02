DGS sınav giriş belgesi alma ekranı ÖSYM: DGS giriş belgesi nasıl alınır, sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

DGS giriş belgesi alma ekranı ÖSYM AİS linki sabah.com.tr'de! Yarınki sınava katılım sağlayacak adayların sınav binasına girerken, Dikey Geçiş Sınavı giriş belgesi ve kimliklerini yanlarında bulundurması gerekiyor. Bunun için bugün binlerce aday "DGS giriş belgesi nasıl alınır, sınav yerleri nereden öğrenilir?" gibi soruların yanıtını arıyor. İşte DGS sınav giriş belgesi alma ve sorgulama ekranı!
DGS NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.
DGS'de her sene sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor. Sınav, saat 10.15'te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika oluyor. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor.
DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI
DGS sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden yapılabiliyor. Sınava katılacak olan adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak belgelerini alabilirler.
ÖSYM AİS İLE DGS GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
DGS 2022 SINAV YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
ÖSYM'den yapılan açıklamada "03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 23 Haziran 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-DGS sınavı için adaylar, (Kıbrıs/Lefkoşa) dahil saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır." denildi.