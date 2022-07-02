DGS sınav giriş belgesi alma ekranı ÖSYM: DGS giriş belgesi nasıl alınır, sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

DGS'de her sene sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor. Sınav, saat 10.15'te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika oluyor. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

DGS sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden yapılabiliyor. Sınava katılacak olan adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak belgelerini alabilirler.

ÖSYM AİS İLE DGS GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ