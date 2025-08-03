DGS SONUÇLARI 2025 SORGULAMA SAYFASI: Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman belli olacak, ayın kaçında?

2025 DGS sınavı Temmuz ayında tamamlandı. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini lisans programına tamamlamak isteyen adaylar, ÖSYM'nin açıklayacağı sonuç tarihini bekliyor. Değerlendirme sürecinin ardından sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişime açılacak. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte tercih dönemi de başlayacak. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercih süreci ne zaman başlayacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar yalnızca 2025-2026 öğretim yılı yerleştirmelerinde geçerli olacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sitesi sonuc.osym.gov.tr veya mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek. Sonuç belgesi fiziki olarak gönderilmeyecek; internet üzerinden ilan edilen bilgiler resmi bildirim sayılacak.
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.
DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.
Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. 2024-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2025-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2025-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2026-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.