Haberler Yaşam Haberleri DGS SONUÇLARI 2025 SORGULAMA SAYFASI: Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman belli olacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 3.8.2025 01:28 Son Güncelleme: 3.8.2025 01:28

DGS SONUÇLARI 2025 SORGULAMA SAYFASI: Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman belli olacak, ayın kaçında?

2025-DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 20 Temmuz’da uygulanan Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) giren adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Sayısal ve sözel testlerden oluşan sınavda, doğru ve yanlış cevaplar dikkate alınarak ÖSYM tarafından puan hesaplaması yapılacak. Adaylar, sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden sorgulayabilecek. Peki, DGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI 2025 SORGULAMA SAYFASI: Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları ne zaman belli olacak, ayın kaçında?

2025 DGS sınavı Temmuz ayında tamamlandı. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini lisans programına tamamlamak isteyen adaylar, ÖSYM'nin açıklayacağı sonuç tarihini bekliyor. Değerlendirme sürecinin ardından sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişime açılacak. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte tercih dönemi de başlayacak. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercih süreci ne zaman başlayacak?

2025 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar yalnızca 2025-2026 öğretim yılı yerleştirmelerinde geçerli olacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sitesi sonuc.osym.gov.tr veya mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek. Sonuç belgesi fiziki olarak gönderilmeyecek; internet üzerinden ilan edilen bilgiler resmi bildirim sayılacak.

2025 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Geçtiğimiz yıl tercihler 18-24 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu seneki tercih takvimi henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

DGS PUANININ HESAPLANMASI

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.

Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. 2024-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2025-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2025-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2026-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.

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DGS SONUÇLARI 2025 SORGULAMA SAYFASI: Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman belli olacak, ayın kaçında?
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