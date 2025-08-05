Haberler Yaşam Haberleri DGS SONUÇLARI SORGULAMA 2025 (sonuc.osym.gov.tr) | ÖSYM DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 5.8.2025 09:23 Son Güncelleme: 5.8.2025 09:42

DGS SONUÇLARI SORGULAMA 2025 (sonuc.osym.gov.tr) | ÖSYM DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

20 Temmuz tarihinde düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonrası gözler sonuç ekranına çevrildi. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavda ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar eğitimlerine 4 yıllık eğitime yükseltmek için sonuçları bekliyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

DGS SONUÇLARI SORGULAMA 2025 sonuc.osym.gov.tr | ÖSYM DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

ÖSYM'nin her yıl düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bu yıl binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Sonuçlar, ÖSYM takvimiyle belirlenen tarihte ilan edilecek. Peki, DGS sonuçları ne zaman belli olacak? İşte sonuç sorgulama

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, resmi takviminde sonuç açıklama tarihini duyurdu. Adaylar sonuçlarını14 Ağustos'ta öğrenecek.

DGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2025-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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DGS SONUÇLARI SORGULAMA 2025 (sonuc.osym.gov.tr) | ÖSYM DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
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