2022 Dikey Geçiş Sınavı DGS taban puanları, sonuçların açıklanmasının ardından gündemdeki yerini aldı. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adaylar, DGS tercihleri için geri sayıma geçti. Adaylar, tercihlerini taban puanları ve başarı sıralamalarına göre gerçekleştirecek. Bu kapsamda DGS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları araştırma konusu oldu. Peki, DGS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM 2022 DGS 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları…
3 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından 2022 DGS tercih tarihleri gündemdeki yerini aldı.
2022 DGS tercihleri ile ilgili ÖSYM tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl tercihler, sonuçların açıklanmasından 4 hafta sonra başlamıştı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
2022 DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmadı. DGS taban puanları, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan DGS tercih kılavuzu ile netlik kazanacak.
Adaylar tercih sürecinde listelerini hazırlarken geçtiğimiz yılın DGS taban puanlarından yararlanabilirler. İşte 2021 DGS taban puanları;
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.
Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.
Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.
Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1'de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.