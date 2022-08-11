ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı sonuçları geçtiğimiz günlerde adayların erişimine açıldı. Bu kapsamda gözler DGS tercih başvurularının alınacağı tarihe çevrildi. Bu kapsamda "DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler ne zaman başlayacak?" soruları yanıt arıyor. ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde binlerce aday taban puanları ve kontenjanlarına göre başvurularını elektronik ortam üzerinden gerçekleştirecek. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte tercih kılavuzu ve tarihleri gibi merak edilen tüm detaylar…
DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı.
DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
DGS sonuçları ÖSYM'den gelen son dakika haberine göre açıklandı! ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2022-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.''