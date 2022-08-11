Haberler Yaşam Haberleri DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler ne zaman başlıyor? Gözler 2022 DGS tercih kılavuzuna çevrildi!
Giriş Tarihi: 11.8.2022 10:19 Son Güncelleme: 11.8.2022 10:21

DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler ne zaman başlıyor? Gözler 2022 DGS tercih kılavuzuna çevrildi!

DGS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gözler tercihlerin yapılacağı tarihlere çevrildi. Geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında tercih sürecinin Eylül ayında başlaması beklenirken bugün sabah saatlerinden itibaren adaylar "2022 DGS tercihleri ne zaman başlıyor, tercih kılavuzu yayınlandı mı, tarih belli oldu mu?" sorularıyla konuyu gündeme taşıdı. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları mezunları bu sınav sayesinde 2 senelik eğitimlerini 4 seneliğe tamamlama fırsatı yakalayacak. Peki, DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler başladı mı, ne zaman başlar? İşte tüm gelişmeler…

DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler ne zaman başlıyor? Gözler 2022 DGS tercih kılavuzuna çevrildi!

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı sonuçları geçtiğimiz günlerde adayların erişimine açıldı. Bu kapsamda gözler DGS tercih başvurularının alınacağı tarihe çevrildi. Bu kapsamda "DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler ne zaman başlayacak?" soruları yanıt arıyor. ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde binlerce aday taban puanları ve kontenjanlarına göre başvurularını elektronik ortam üzerinden gerçekleştirecek. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte tercih kılavuzu ve tarihleri gibi merak edilen tüm detaylar…

DGS tercihleri ne zaman başlıyor, başladı mı? ÖSYM 2021 DGS tercih kılavuzu ile taban puanları yayınlandı mı, tercihler ne zaman yapılacak?

2022 DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı.

DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı.Konuyla ilgili detayların tercih kılavuzuyla beraber netleşmesi bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

DGS SINAV SONUÇLARI BELLİ OLDU!

DGS sonuçları ÖSYM'den gelen son dakika haberine göre açıklandı! ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2022-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.''

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DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler ne zaman başlıyor? Gözler 2022 DGS tercih kılavuzuna çevrildi!
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