ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı sonuçları geçtiğimiz günlerde adayların erişimine açıldı. Bu kapsamda gözler DGS tercih başvurularının alınacağı tarihe çevrildi. Bu kapsamda "DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler ne zaman başlayacak?" soruları yanıt arıyor. ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde binlerce aday taban puanları ve kontenjanlarına göre başvurularını elektronik ortam üzerinden gerçekleştirecek. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte tercih kılavuzu ve tarihleri gibi merak edilen tüm detaylar…