DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS tercih sonuçları bekleniyor!

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercihleri 24 Ağustos-01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Geçtiğimiz yıl 27 Ağustos-07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınan DGS tercihlerinin sonuçları 14 Eylül 2021 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişime açılmıştı.

Bu bilgilere göre bu sene de tercih sonuçlarının 8 Eylül'de açıklanması ön görülüyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.