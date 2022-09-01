DGS tercih sonuçları 2022 süreci başladı. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyenlerin katıldığı sınavın ardından tercih işlemleri alındı ve 1 Eylül'de sona eriyor. Şimdi ise adaylar DGS tercih sonuçları için bekleyişe geçti. Peki; DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o tarih.