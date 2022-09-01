DGS tercih sonuçları 2022 süreci başladı. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyenlerin katıldığı sınavın ardından tercih işlemleri alındı ve 1 Eylül'de sona eriyor. Şimdi ise adaylar DGS tercih sonuçları için bekleyişe geçti. Peki; DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o tarih.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
24 Ağustos 2022 tarihinde başlayan Dikey Geçiş Sınavı tercihleri, 1 Eylül 2022 tarihinde son bulacak.
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz yıl 27 Ağustos-07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınan DGS tercihlerinin sonuçları 14 Eylül 2021 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişime açılmıştı.
Bu bilgilere göre bu sene de tercih sonuçlarının 8 Eylül'de açıklanması ön görülüyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
2022 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) tercih işlemleri, 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Tercih işlemleri, 01 Eylül 2022 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 24 Ağustos 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.