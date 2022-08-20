DGS tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de! Dikey Geçiş Sınavı'na katılan adaylar sonuçlarını öğrendikten sonra tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. Tercihler DGS tercih kılavuzu bilgileri doğrultusunda yapılacak olup tarihleri öğrenmek isteyenler "DGS tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM ile DGS tercih kılavuzu 2022 yayımlandı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte güncel bilgiler.