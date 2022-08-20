DGS tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de! Dikey Geçiş Sınavı'na katılan adaylar sonuçlarını öğrendikten sonra tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. Tercihler DGS tercih kılavuzu bilgileri doğrultusunda yapılacak olup tarihleri öğrenmek isteyenler "DGS tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM ile DGS tercih kılavuzu 2022 yayımlandı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte güncel bilgiler.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS tercih tarihleri hakkında henüz açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl DGS sonuçları 11 Temmuz 2021 tarihinde açıklandı ve tercihler 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alındı.
Bu yıl ise DGS tercihleri hakkında ÖSYM duyuru yapmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.