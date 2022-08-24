DGS tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor? ÖSYM 2022 DGS tercih kılavuzu ile dikey geçiş tercihleri nasıl yapılır?

DGS tercihleri 2022 yılı için bekleniyor. Sonuçların ardından adayların puanlarıyla birlikte hazırladığı tercih listesi için DGS tercih robotu çalışıyor. Dikey Geçiş Sınavı ardından önlisans bölümü okuyan öğrenciler lisans bölümleri ve taban puanları araştırmalarına başladı. DGS tercih kılavuzu ile belli olacak süreçte tercih döneminin başlaması bekleniyor. Peki, DGS tercih ne zaman, hangi tarihte? İşte dikey geçiş bölümleri hakkında detaylar…
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS tercih tarihleri hakkında henüz açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl DGS sonuçları 11 Temmuz 2021 tarihinde açıklandı ve tercihler 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alındı.
Bu yıl ise DGS tercihleri hakkında ÖSYM duyuru yapmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.
DİKEY GEÇİŞ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
2022 DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayımlanmadı. DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.
DİKEY GEÇİŞ EK YERLEŞTİRME
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2022-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
2022-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2022-DGS'ye girmiş ve 2022-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.
Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (30,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.