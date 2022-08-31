DGS tercihleri ne zaman bitecek? 2022-2023 ÖSYM DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, şimdiye kadar Dikey Geçiş Sınavı tercihlerini bitiren adaylar tarafından sıklıkla soruluyor. Açıköğretim ve 2 yıllık üniversitelerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, DGS tercihleri ile bu hayallerini gerçekleştiriyor. Öğrenciler DGS tercihleri ne zaman bitecek sorusunu yöneltmekte. 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasına az bir süre kala DGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
24 Ağustos 2022 tarihinde başlayan Dikey Geçiş Sınavı tercihleri, 1 Eylül 2022 tarihinde son bulacak.
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz yıl 27 Ağustos-07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınan DGS tercihlerinin sonuçları 14 Eylül 2021 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişime açılmıştı.
Bu bilgilere göre bu sene de tercih sonuçlarının 8 Eylül'de açıklanması ön görülüyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
2022 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) tercih işlemleri, 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Tercih işlemleri, 01 Eylül 2022 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 24 Ağustos 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.