DGS tercihleri ne zaman bitecek? 2022-2023 ÖSYM DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, şimdiye kadar Dikey Geçiş Sınavı tercihlerini bitiren adaylar tarafından sıklıkla soruluyor. Açıköğretim ve 2 yıllık üniversitelerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, DGS tercihleri ile bu hayallerini gerçekleştiriyor. Öğrenciler DGS tercihleri ne zaman bitecek sorusunu yöneltmekte. 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasına az bir süre kala DGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.