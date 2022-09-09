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Giriş Tarihi: 9.9.2022 14:54

DGS üniversite kayıt tarihleri 2022: Dikey Geçiş Sınavı DGS kayıtları nasıl ve nereden yapılır, istenilen belgeler neler?

ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçları, 7 Eylül 2022 tarihinde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından DGS üniversite kayıt tarihleri gündemdeki yerini aldı. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar, ‘’DGS kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihte?’’ sorusuna yanıt arıyor. Peki, DGS üniversite kayıtları nasıl yapılır, istenilen belgeler neler? İşte, 2022 Dikey Geçiş Sınavı DGS üniversite kayıt tarihleri ve diğer detaylar…

DGS üniversite kayıt tarihleri 2022: Dikey Geçiş Sınavı DGS kayıtları nasıl ve nereden yapılır, istenilen belgeler neler?

DGS üniversite kayıt tarihleri, Dikey Geçiş Sınavı DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gündemdeki yerini aldı. Tercih sonuçlarına göre bir kuruma kayıt hakkı kazanan öğrenciler, DGS kayıtları hakkında araştırmalarına başladı. Bu noktada ''DGS kayıtları ne zaman başlıyor, hangi belgeler gerekli?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, DGS üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? ÖSYM ile DGS kayıtları nasıl ve nereden yapılır? İşte, DGS kayıtları ile ilgili tüm merak edilenler…

DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

24 Ağustos – 01 Eylül 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Eylül 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

DGS KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09 - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.

DGS E-KAYIT NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 08 - 12 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.

E-KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN GEREKEN BELGELER

Ön kayıt ardından kesin kayıt tarihlerinde üniversitelere teslim edilecek belgeler genel olarak şöyle:

DGS yerleştirme sonuç belgesi

Lise diplomanın aslı ve fotokopisi

Ön lisans diplomasının aslı ve fotokopisi veya ön lisans mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

Onaylı transkript ve onaylı ders içerikleri (Kayıt günü ilgili Dekanlığa verilecektir.)

Elektronik kayıt yapanların elektronik kayıt esnasında oluşturulan barkodlu belgeyi de iletmeleri gerekiyor.

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN, KILAVUZ YAYINLANDI MI?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Adaylar, 2022-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

Bu açıklamaya göre; DGS ek tercih sürecinin 14 Eylül 2022 tarihinde üniversite kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor. DGS ek tercih boş kontenjan listesinin de 14 Eylül'den sona yayınlanması bekleniyor.

DGS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. DGS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandığında haberimizde yer vereceğiz.

DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

2022-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2022-DGS'ye girmiş ve 2022-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (30,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.

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DGS üniversite kayıt tarihleri 2022: Dikey Geçiş Sınavı DGS kayıtları nasıl ve nereden yapılır, istenilen belgeler neler?
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