DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN, KILAVUZ YAYINLANDI MI?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Adaylar, 2022-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

Bu açıklamaya göre; DGS ek tercih sürecinin 14 Eylül 2022 tarihinde üniversite kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor. DGS ek tercih boş kontenjan listesinin de 14 Eylül'den sona yayınlanması bekleniyor.

DGS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. DGS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandığında haberimizde yer vereceğiz.