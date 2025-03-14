DHKP-C’ye finansal destek soruşturmasında 26 şüpheli tutuklamaya sevk edildi

22 MİLYON 870 BİN LİRALIK PARA TRANSFERİ

Terör örgütü DHKP-C'ye "İhale" adı altında yaklaşık 22 milyon 870 bin lira civarında paranın transfer edildiği iddia edilirken, söz konusu ihaleler ile çocuklara dağıtılmak üzere kazak, tişört alımı yapıldığı ve söz konusu belediyelerde mülkiye müfettişi tarafından yapılan incelemelerde ihalelerde yolsuzlukların tespit edildiği saptandı.

MÜDÜRLER VE MEMURLAR GÖZALTINA ALINAN İSİMLER ARASINDA

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olmuştu. Operasyonda; bazı eski Belediye Başkan Yardımcıları, söz konusu belediyelerin farklı birimlerinde müdürlük yapmış bazı kişiler ve farklı birimlerde halen aktif olarak görev yapan bazı belediye memurları da gözaltına alınmıştı.