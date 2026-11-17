Türk mutfağının baş tacı olan pirinç pilavı, her ne kadar basit görünse de pişirme aşamasında büyük bir hassasiyet ister. Ocağın altının biraz fazla açık unutulması ya da suyunun erken çekilmesi, tencerenin tabanındaki pirinçlerin saniyeler içinde yanmasına yol açar. O ağır yanık kokusu tüm tencereyi sardığında ise genellikle yemeğin tamamen mahvolduğu düşünülür. Ancak mutfaktaki ustaların bildiği ve son dönemde sosyal medyada hızla yayılan o şaşırtıcı püf nokta, tencerenin yalnızca altını feda ederek kalan lezzeti tamamen kurtarmanızı sağlıyor.
Pilavın dibinin tuttuğunu fark ettiğiniz an yapacağınız en büyük hata tencereyi hemen karıştırmaktır. Karıştırmak, tabandaki yanık ve kararmış pirinçlerin üstteki sağlam tanelere karışmasına neden olarak tüm yemeğe acı bir tat bırakır.
Temiz bir tencereye aktardığınız sağlam pilavın üzerine bir dilim beyaz ekmek yerleştirin. Ekmek, pilavın içine sinen o ağır yanık kokusunu ve fazla nemi sünger gibi içine çekme özelliğine sahiptir.
Ekmeği yerleştirdikten sonra tencerenin kapağını sıkıca kapatın ve yaklaşık 5 ila 10 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Bu süre zarfında ekmek, sinen kokuyu büyük ölçüde hapsedecektir.
Süre sonunda kapağı açın ve mucizevi bir şekilde kokunun azaldığını fark edeceğiniz ekmek dilimini tencereden alın. İsteğe bağlı olarak bu aşamada az miktarda tereyağı ekleyerek pilavın lezzetini tazeleyebilirsiniz.
Bu yöntem yalnızca tencerenin tabanı hafifçe tuttuğunda ve yanık koku henüz tüm yemeğe işlemediğinde sonuç verir. Yoğun kömürleşmiş pilavlarda ise bu teknik ne yazık ki yeterli olmamaktadır.