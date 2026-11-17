Türk mutfağının baş tacı olan pirinç pilavı, her ne kadar basit görünse de pişirme aşamasında büyük bir hassasiyet ister. Ocağın altının biraz fazla açık unutulması ya da suyunun erken çekilmesi, tencerenin tabanındaki pirinçlerin saniyeler içinde yanmasına yol açar. O ağır yanık kokusu tüm tencereyi sardığında ise genellikle yemeğin tamamen mahvolduğu düşünülür. Ancak mutfaktaki ustaların bildiği ve son dönemde sosyal medyada hızla yayılan o şaşırtıcı püf nokta, tencerenin yalnızca altını feda ederek kalan lezzeti tamamen kurtarmanızı sağlıyor.