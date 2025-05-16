Didim’deki tabut binaları SABAH gündeme getirmişti! CHP’li belediyeden "kaçak" itirafı

SABAH'ın duyurduğu tabut binalarla CHP'li Didim Belediyesi'nden itiraf gibi dilekçe cevabı geldi. Ferhat Durmaz isimli vatandaş binasını güçlendirmek için Didim Belediyesine başvuru yaptı. Dedim Belediyesi dilekçeyi verdiği yanıtta sitedeki bazı blokların kaçak olduğunu itiraf etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gönderilen yazıya rağmen yıkım kararını hala uygulamayan Didim Belediyesi, vatandaşın güçlendirme talebini de reddetti. Kentsel dönüşüme karşı olan CHP'li belediye Ferhat Durmaz'ın dilekçesine verdiği yanıtta, tabut binaların bir kısmının kıyı kenar çizgisinde, yol ve park alanında, yol ve dere gibi alanlara tecavüzlü olduğuna dair 7 adet şerhin bulunduğunu ifade etti etti.

Korku yaşayan vatandaşlar evlerine bile giremezken, bu durum site sakinlerinde büyük tedirginlik ve korku yaratıyordu. CHP'li Didim Belediyesi tarafından bugüne kadar riskli yapı ilan edilmeyen tabut binalarla ilgili yıllardan beri kentsel dönüşüm çalışmaları başlatılamadı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Site sakinlerinden yüzde 50+1 çoğunluk sağlanamadığı için de dönüşüm anlamında bir adım atılamadı. CHP'li Didim Belediyesi tarafından riskli yapı ilan edilmemesi nedeniyle yıllardan beri kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatılamadığı tabut binalarla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.

DİDİM BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından binalarının yıkımı için CHP'li Didim Belediyesi'ne yazı gönderildi. Belediyeye gönderilen yazıya göre, binaların yıkım işlemi kesinleşmiş oldu. Ancak Didim Belediyesi bugüne kadar yıkım kararını uygulamayarak kentsel dönüşüme karşı olduğunu göstermiş oldu.

SABAH GÜNDEME GETİRDİ

500 kişinin yaşadığı 53 yıllık 1137 konuttan oluşan Sahil Sitesi'nin ölüme davetiye çıkartması SABAH'ta 19 Ağustos'ta haber olmuştu. SABAH'ın duyurduğu tabut binalarla CHP'li Didim Belediyesi'nden itiraf gibi dilekçe cevabı geldi.

BELEDİYEDEN İTİRAF GİBİ CEVAP

Ferhat Durmaz isimli vatandaş binasını güçlendirmek için Didim Belediyesine başvuru yaptı. Dedim Belediyesi dilekçeyi verdiği yanıtta sitedeki bazı blokların kaçak olduğunu itiraf etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gönderilen yazıya rağmen yıkım kararını hala uygulamayan Didim Belediyesi, vatandaşın güçlendirme talebini de reddetti.

PARK, BAHÇE VE YOL ÜZERİNE YAPILMIŞ

Kentsel dönüşüme karşı olan CHP'li belediye Ferhat Durmaz'ın dilekçesine verdiği yanıtta, tabut binaların bir kısmının kıyı kenar çizgisinde, yol ve park alanında, yol ve dere gibi alanlara tecavüzlü olduğuna dair 7 adet şerhin bulunduğunu ifade etti etti. Öte yandan belediyenin tabut binalarla ilgili imara aykırılık ve kaçak olduğu yönünde yapılan başka bir başvuru dilekçesini de yanıtlaması kafalarda soru işareti bıraktı bıraktı.