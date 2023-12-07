Haberler Yaşam Haberleri ‘Dijital bağımlılık eşcinsel eğilimi artırıyor’
Giriş Tarihi: 8.12.2023

‘Dijital bağımlılık eşcinsel eğilimi artırıyor’

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
‘Dijital bağımlılık eşcinsel eğilimi artırıyor’
Dünya ÇAKOP III. Uluslararası Sempozyumu bugün başlıyor. İki günlük sempozyum öncesinde Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu (ÇAKOP) Başkanı Zuhal Öztürk, SABAH'a konuştu. Öztürk, "Eşcinselliğe eğilim dijital bağımlılıkla ne yazık ki arttı. Dünya ÇAKOP'a bugüne kadar başvuran ve cinsel karmaşa yaşayan çok kişi kurtuldu. Bir kişi 'Çocuktum, bir cinsiyet psikolojisi yaşıyordum. Bundan vazgeçtim' dediğinde ona o tedavi hakkı verilmiyor. Dünya, toplumu bu şekilde şekillendiriyor. Biz de 'Bunun çözümü yok mu?' diye düşündük. Baktık ki dünyada bu konu için teknikler var. En son çıkan tekniğin İmaj Dönüşüm Terapisi (ImTT) olduğunu gördük. Bir klinik psikolog ekibimize bu eğitimi aldırdık. Daha sonra bize başvuran aileleri ve çocuklarını, bu eğitimi alan gençlere ve terapistlere yönlendirmeye başladık. Hiçbir para almıyoruz. 50 eğitmenimiz var. Bugüne kadar cinsel karmaşa yaşayan çok kişi kurtuldu" dedi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNACAĞIZ
Öztürk, sözlerine şöyle devam etti: "Birinci sempozyumda Türkiye'deki ve dünyadaki cinsel kimlik karmaşasının şeklini çizdik. İkincisinde tedavilerinden bahsettik. Üçüncü sempozyumda ise cinsel karmaşada dijitalizmin etkisini ve buna çözüm önerilerini sunacağız. Odalarındaki çocuklar dünyanın farklı yerlerindeler ve dijital mecra eşcinselliğe yönlendiriyor. Devletin bu konuda bazı engeller koyması lazım. Bu sempozyumla da dijital bağımlılığın cinsel karmaşaya etkisinin farkındalığını sağlamak istiyoruz."

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‘Dijital bağımlılık eşcinsel eğilimi artırıyor’
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