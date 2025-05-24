Dijital çağın mimarları Ankara’da buluştu

Forumda dijital çağın hızla değişen dinamikleri karşısında öğrenme süreçlerinin ve öğretmen yetiştirme modellerinin nasıl dönüşebileceği alanın en yetkin uzmanları tarafından gün boyu düzenlenen panellerde masaya yatırıldı. Yapay zeka, veri odaklı öğrenme, kişiselleştirilmiş eğitim modelleri, öğretmen yeterliliklerinin yeniden tanımlanması gibi konular ele alındı.

VALİ ŞAHİN: KENDİ YAPAY ZEKAMIZI KULLANMALIYIZ

Forumun açılışında konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin "Biz üretilen yapay zekayı kullanmak yerine ürettiğimiz yapay zekayı kullanmamız, kendi değerlerimizi içine zerk etmemiz, öğrencilerimizi, gençlerimizi buna göre yetiştirmemiz lazım" dedi. Vali Şahin "Bu forum ülkenin eğitim politikalarına yön verme noktasında önemli bir fırsat teşkil etmektedir. Dijitalleşen dünyada bilgiye erişim kolaylaşırken, bilginin etkili bir şekilde yapılandırılması ve öğrenenin bireysel gelişim süreçlerine uyarlanması ise giderek daha karmaşık bir hale almaktadır. İşte tam da bu noktada disiplinler arası bir alan olarak karşımıza çıkan öğrenme mühendisliği, sadece eğitim teknolojilerini uygulamakla kalmayıp, karar alma süreçlerinde de bilimsel ileriyle hareket eden bir anlayış ürünü olarak dikkat çekmektedir" diye konuştu.

PEHLİVANOĞLU: ARTIK BİR EŞİKTEYİZ

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, açılış konuşmasında 2008'den bu yana toplumu eğitim meseleleri konusunda bilinçlendirmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla farklı temalarda uluslararası eğitim forumları düzenlediklerini dile getirdi. Dijital devrim, yapay zeka, veri odaklı karar sistemleri ve algoritmaların yaşamın her alanını yeniden biçimlendirdiğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Artık bir eşikteyiz. Ya kendi ellerimizle geliştirdiğimiz, bize çok benzeyen makinelerin hizmetkarları olacağız ya da bu dönüşümü anlayarak, yön vererek, insan merkezli sistemlerin kurucuları haline geleceğiz. Ve biz inanıyoruz ki bu dönüşümün nesnesi değil, öznesi olmak zorundayız. Bunun için dönüşmek, dönüşümü yönetmek ve geleceği inşa etmek artık bir tercih değil, bir sorumluluktur" dedi. Eğitimin artık içerik aktaran bir yapı değil, her bireyin potansiyeline göre uyarlanan bir sistem olması gerekliliğinin altını çizen Pehlivanoğlu, "Türk Eğitim Derneği olarak biz, bu dönüşümün liderliğini üstlenmeye kararlıyız.

YAPAY ZEKA ÖĞRETMEN DEĞİLDİR

Forumun konuşmacılarından Arizona Eyalet Üniversitesi Öğrenme Mühendisliği Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Punya Mishra ise ilgiyle izlenen sunumunda "Üretken yapay zeka geleceğin öğretmeni mi değil mi sorgulaması var. Bu ve benzer tartışmalar hep vardı. Önceden de robotlar geleceğin öğretmeni mi tartışması vardı. Yapay zeka geleceğin öğretmeni değil, ama hayatımızdaki yaratıcı partner olabilir" dedi.