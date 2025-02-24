Dijital oyunlar kumar bağımlılığını tetikliyor

Çocukların dijital oyun oynarken edindikleri sanal ganimet kutuları ve diğer ödüller hafife alınmaması gereken riskler oluşturabilir. Özellikle video oyunlarında sık sık karşılaşılan ganimet kutuları ciddi bir kumar bağımlığına dönüşebilir. Siber güvenlik uzmanları "Eğlence ve kumar arasındaki çizgiler bulanıklaşırken sonuçlar da netleşiyor. Bir zamanlar mühürlü gizemli kutular ve diğer şansa dayalı, kumar benzeri ödüller endişe edici görülmezken artık çocuklar ve gençler arasında kumar bağımlılığına katkıda bulunan potansiyel risk olarak kabul ediliyor" uyarısında bulunuyor.Bir oyuncu, içinde ne olduğunu bilmeden bir ganimet kutusu satın almak için gerçek para harcar. İçerik rastgele belirlenir, bu da satın alma işlemini kumar haline getirir.-Çocuklarınızla oyunlardaki kumar benzerlikleri hakkında konuşun. Çünkü bu tür davranışlarda bulunduklarının farkında olmama ihtimalleri yüksek. Bir oyunda ödül kazanmak ile rastgele öğeler satın almak için gerçek para harcamak arasındaki farkı anlamalılar.-Çocuğunuzun hangi oyunları oynadığını ve ganimet kutuları veya diğer mikro işlemlerle ilgilenip ilgilenmediğini takip edin.-Bazı platformlar harcama limitleri belirlemenize ve oyun içi satın alımları kısıtlamanıza veya kapatmanıza izin verir. Ganimet kutularına veya diğer mikro işlemlere yanlışlıkla veya aşırı harcama yapılmasını önlemek için bu özellikleri kullanın.