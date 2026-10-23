Dijital saldırılara karşı en üst düzey önlem

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB), internet siteleri ve kurumsal uygulamalarda yaygın olarak kullanılan PHP yazılım altyapısındaki kritik güvenlik zafiyetlerine karşı ulusal düzeyde önleyici güvenlik çalışmalarını devreye aldı. E-Devlet Kapısı'nda gerçekleştirilen güvenlik kontrolleri tamamlanırken herhangi bir sorun yaşanmadı. PHP'de ortaya çıkan "kritik güvenlik açıkları" nedeniyle bazı ülkelerde kamuya ait internet siteleri ve çevrim içi hizmetler tedbir amacıyla geçici erişime kapatıldı. Bu kapsamda Japonya, Danimarka, Hollanda ve Finlandiya'nın da aralarında bulunduğu ülkeler söz konusu güvenlik açıklarına ilişkin uyarılar yayımladı. SGB yaptığı açıklamada kamu kurumları başta olmak üzere Türkiye genelindeki sistemlerde güvenlik taramaları başlatılırken, ilgili kurumlara acil tedbirlerin alınması yönünde bildirimler iletildiğini kaydetti. Başkanlık e-Devlet Kapısı'nda gerçekleştirilen güvenlik kontrollerinin tamamlandığını ve hizmetlerin güvenliğini olumsuz etkileyen herhangi bir sorun bulunmadığını duyurdu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör