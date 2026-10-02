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Giriş Tarihi: 2.10.2026

Dijital sapıklara eşzamanlı operasyon

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Elyesa Karatepe Elyesa Karatepe
Dijital sapıklara eşzamanlı operasyon
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İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Telegram'da "Hatrick3" rumuzuyla yasadışı içerikler satan S.K.'yı tespit etmiş ve şüpheli 21 Nisan'da tutuklanmıştı. Soruşturmayı derinleştiren polis, S.K.'nın banka hesap hareketlerini inceleyerek içerik satın alan 10 alıcıyı daha belirledi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik 30 Eylül'de düzenlenen eşzamanlı operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Dijital sapıklara eşzamanlı operasyon
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