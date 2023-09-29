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Giriş Tarihi: 29.9.2023 09:42 Son Güncelleme: 29.9.2023 09:50

Dijital takip sonucu siber suçlular yakalandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, birçok materyali incelemesi sonucu şüpheli kullanıcıları tespit etti.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Dijital takip sonucu siber suçlular yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte son bir haftada yapmış oldukları çalışmalarda 13 dijital materyal incelemesi yaptı.

Şüphelilerin izini süren ekipler, dijital takipleri sonucu 39 dijital kullanıcının kimliğini belirledi. Öte yandan ekiplerce, bilişim sistemine sızma girişimi ile ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı, bir kişiye banka ve kredi kartının kötüye kullanılması ve 6 nitelikli dolandırıcılık olayı ile ilgili başlatılan soruşturma da sürüyor.

Siber suçlarla yapılan çalışmalar kapsamında ayrıca ekipler, 400 kişiye de bilgilendirme yaptı. Siber ekiplerin çalışmalarının daha kararlılıkla yürütüleceği kaydedildi.

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Dijital takip sonucu siber suçlular yakalandı
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