Dijital takip sonucu siber suçlular yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte son bir haftada yapmış oldukları çalışmalarda 13 dijital materyal incelemesi yaptı.

Şüphelilerin izini süren ekipler, dijital takipleri sonucu 39 dijital kullanıcının kimliğini belirledi. Öte yandan ekiplerce, bilişim sistemine sızma girişimi ile ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı, bir kişiye banka ve kredi kartının kötüye kullanılması ve 6 nitelikli dolandırıcılık olayı ile ilgili başlatılan soruşturma da sürüyor.

Siber suçlarla yapılan çalışmalar kapsamında ayrıca ekipler, 400 kişiye de bilgilendirme yaptı. Siber ekiplerin çalışmalarının daha kararlılıkla yürütüleceği kaydedildi.