Dijital üniversite’ye 230 bin yapay zeka başvurusu: "2030'a kadar becerilerin yüzde 40'ı değişecek

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Dijital Üniversite Platformu'nun yeni eğitim dönemi dolayısıyla düzenlenen çevrim içi açılış toplantısında, çalışanların mevcut becerilerinin yaklaşık yüzde 40'ının 2030 yılına kadar değişeceğini veya geçerliliğini yitireceğini belirterek, sürekli öğrenmenin artık bir tercih değil ihtiyaç haline geldiğini vurguladı.

Toplantıya Kırşehir'deki Ahi Evran Üniversitesi kampüsünden katılan Özvar, bilim ve teknolojideki gelişmelerin çalışma biçimlerinden üretim süreçlerine, günlük hayattan eğitim yöntemlerine kadar pek çok alanı yeniden şekillendirdiğini belirtti. Özvar, özellikle yapay zekâ, veri bilimi ve dijital teknolojilerdeki ilerlemelerin toplumların bilgi üretme ve kullanma biçimlerini de hızla dönüştürdüğünü ifade etti.

Bu dönüşümün mesleklerde ve iş gücü piyasalarında da kendini gösterdiğini kaydeden Özvar, bazı mesleklerin önemini yitirirken yeni uzmanlık alanlarının ortaya çıktığını, mevcut mesleklerin gerektirdiği bilgi ve becerilerin de değiştiğini belirtti. Uluslararası raporların çalışanların mevcut becerilerinin yaklaşık yüzde 40'ının 2030'a kadar değişeceğini veya geçerliliğini yitireceğini öngördüğünü aktaran Özvar, bu çarpıcı tespitin kendini sürekli geliştirmenin artık bir tercih değil, ihtiyaç olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Üniversite eğitimi sırasında kazanılan bilgi ve becerilerin bir ömür boyu yeterli olamayacağını ifade eden Özvar, öğrencilerin yanı sıra yıllardır mesleğini icra eden mühendislerin, öğretmenlerin, hekimlerin ve kamu çalışanlarının da yeni bilgi ve becerilere ihtiyaç duyduğunu belirtti. Dijital teknolojilerin öğrenmenin önündeki pek çok engeli kaldırdığına işaret eden

Özvar, insanların bulundukları şehirden ayrılmadan ve işlerini sürdürürken eğitim alarak yeni uzmanlıklar kazanabildiğini, böylece eğitimin belirli mekan ve yaş gruplarıyla sınırlı olmaktan uzaklaştığını söyledi. Türkiye'nin bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve yükseköğretim sistemini değişen ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırdığını belirten Özvar, hedeflerinin teknolojik gelişmelere yalnızca uyum sağlayan değil, bu gelişmelerin sunduğu imkanları değerlendirerek yeni eğitim modelleri geliştiren bir yükseköğretim sistemi oluşturmak olduğunu dile getirdi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör