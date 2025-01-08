Dijital vatan, siber güvenlikle korunacak

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle siber güvenliğin sağlanması ve projeler geliştirilmesi amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığı resmen kuruldu. 135 kadronun tahsis edildiği başkanlığın kurulmasıyla siber güvenlik ve bilişim alanında "başkanlık" modeline geçilmiş oldu. Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı olacak başkanlık; siber güvenlik ve bilişim altyapılarının korunması alanlarında çalışmalar yapacak. Siber Güvenlik Başkanlığı ayrıca kamu kurumları arasındaki koordinasyonu da sağlayacak. Yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi, siber güvenlikte zafiyetlerin tespit edilmesi gibi görevleri bulunan başkanlık, planlar çerçevesinde ortak operasyon merkezleri de kurabilecek. Bilgisayar sistemleri, ağlar, mobil cihazlar ve diğer dijital sistemlerin çeşitli tehditlere karşı savunulması dijital çağda büyük önem kazandı. Merkezi Ankara'da kurulacak başkanlık, siber güvenliği sağlama amacıyla politika, strateji ve hedefler belirleyerek eylem planları oluşturacak ve bu kapsamda mevzuat çalışmalarını yürütecek. Ayrıca, ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu sağlayacak, siber güvenlik konusunda farkındalık yaratma, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına öncülük edecek. Siber güvenlik ve bilgi güvenliğine yönelik projeleri desteklerken, kamu, özel sektör ve üniversiteler arasında işbirliğini geliştirmeyi hedefleyecek.

ZAFİYETLER TESPİT EDİLECEK

Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı olacak başkanlık, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi, yerli girişimcilerin uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalar da yapacak. Ar-Ge faaliyetleri ve teknoloji transferleri başkanlığın odaklanacağı diğer önemli alanlar arasında yer alırken, siber güvenlik zafiyetlerinin tespit edilmesi amacıyla çalışmalar yürütülecek. Siber güvenlikte kriz yönetim planlarının hazırlanması, bu planlar çerçevesinde ortak operasyon merkezleri kurma görevi de bulunan Siber Güvenlik Başkanlığı'nın ihtiyaç duyulan mevzuat düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi gibi görevleri de olacak. Yurtiçinde başkan tarafından, yurtdışında ise Cumhurbaşkanı onayıyla temsilcilikler açılabilecek. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle başkanlığa, görevlerini yerine getirebilmesi için 135 kişilik kadro tahsis edildi. Siber Güvenlik Başkanlığı kısa süre içerisinde faaliyetlerine başlayacak.