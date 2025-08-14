Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih kılavuzu 2025 || ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman başlayacak, belli oldu mu?

DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve duyurularına göre, 2025 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde resmi olarak yayınlanacak. Geçmiş yılların ÖSYM takvimleri incelendiğinde, tercih kılavuzunun genellikle sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki 8-14 gün içinde erişime açıldığı görülüyor.

Bu doğrultuda, 2025 DGS tercih kılavuzunun Ağustos 2025'in son haftası veya Eylül 2025'in ilk haftasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi "www.osym.gov.tr" üzerinden yayımlanması bekleniyor. Kılavuz, adayların hangi lisans programlarına geçiş yapabileceklerini, taban puanları, kontenjanları ve başvuru koşullarını detaylı bir şekilde içerecek.