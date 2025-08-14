Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih kılavuzu 2025 || ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman başlayacak, belli oldu mu?

ÖSYM'nin 2025 DGS tercih kılavuzunun yayımlanıp yayımlanmadığı ve tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı adayların gündeminde. 2025 DGS taban puanlarıyla birlikte adaylar tercih için listelerini hazırlayacak. Peki, ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman başlayacak, belli oldu mu? İşte, 2025 DGS tercihlerinde son durum!
2025 DGS sonuçları 14 Ağustos Perşembe günü açıklandı.
Tercih sürecine odaklanacak adaylar için henüz tercih takvimi paylaşılmadı. 2024 yılında DGS 30 Haziran'da uygulanmış ve sonuçları da 10 Eylül'de açıklanmıştı. Tercihler de 18-24 Eylül tarihleri arasında alınmaya başlamıştı.
2025 DGS tercihlerinin de sonuçların açıklandıktan sonraki 1 hafta içinde başlaması bekleniyor.
ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve duyurularına göre, 2025 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde resmi olarak yayınlanacak. Geçmiş yılların ÖSYM takvimleri incelendiğinde, tercih kılavuzunun genellikle sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki 8-14 gün içinde erişime açıldığı görülüyor.
Bu doğrultuda, 2025 DGS tercih kılavuzunun Ağustos 2025'in son haftası veya Eylül 2025'in ilk haftasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi "www.osym.gov.tr" üzerinden yayımlanması bekleniyor. Kılavuz, adayların hangi lisans programlarına geçiş yapabileceklerini, taban puanları, kontenjanları ve başvuru koşullarını detaylı bir şekilde içerecek.