Dilan Polat ve Engin Polat’tan ürktü: Gizli tanıktan şok mektup!

"DAVADA 3 SUÇSUZ VAR"

Tanıklıktan çekilme kararının kabul edilerek işleme alınmasını isteyen gizli tanık, "Fakat tanıklıktan çekilirken size şunu bildirmek isterim. Bu davada hiçbir suçu olmayan ve hiçbir şekilde suç işlemeyen 3 kişi vardır. Zümrüt Yerebakan, Beyza Nur Gün, Ceyda Nur Gün. Bu 3 kişi davanın suçsuz isimleridir" diyerek Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 'tanıklıktan çekilme' maddeleri gereğince talebini iletti.

DAHA ÖNCE DE MEKTUP GÖNDERMİŞTİ

Bir dönem yasa dışı bahis baronu Derkan Başer'le çalışan gizli tanık dava başlamadan önce de mahkemeye mektup göndererek, "Artık gizlenmek istemiyorum, ifadem tanık değil sanık olarak alınsın. Buz dağının hepsini teslim edeceğim" demiş, yasa dışı bahse ilişkin buz dağının görünmeyen yüzünü ve tüm delilleri İsviçre'de sakladığını söylemişti.