Dilan Polat ve Engin Polat’tan ürktü: Gizli tanıktan şok mektup!

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı dava sürerken davanın gizli tanığından şoke bir mektup geldi. Daha önce davaya ilişkin kritik bilgiler veren gizli tanık yeni hamlesi ile şaşırttı.
"ANNEM VE HAYATIMIN GÜVENLİĞİ İÇİN ÇEKİLİYORUM"
Bulunduğu cezaevinden davanın görüldüğü İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne mektup gönderen tanık, "tanıklıktan çekilmek istiyorum" konulu bir yazı kaleme aldı.
"DAVADA 3 SUÇSUZ VAR"
Tanıklıktan çekilme kararının kabul edilerek işleme alınmasını isteyen gizli tanık, "Fakat tanıklıktan çekilirken size şunu bildirmek isterim. Bu davada hiçbir suçu olmayan ve hiçbir şekilde suç işlemeyen 3 kişi vardır. Zümrüt Yerebakan, Beyza Nur Gün, Ceyda Nur Gün. Bu 3 kişi davanın suçsuz isimleridir" diyerek Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 'tanıklıktan çekilme' maddeleri gereğince talebini iletti.
DAHA ÖNCE DE MEKTUP GÖNDERMİŞTİ
Bir dönem yasa dışı bahis baronu Derkan Başer'le çalışan gizli tanık dava başlamadan önce de mahkemeye mektup göndererek, "Artık gizlenmek istemiyorum, ifadem tanık değil sanık olarak alınsın. Buz dağının hepsini teslim edeceğim" demiş, yasa dışı bahse ilişkin buz dağının görünmeyen yüzünü ve tüm delilleri İsviçre'de sakladığını söylemişti.
O 3 İSİM İSE ŞÖYLE...
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