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Giriş Tarihi: 27.3.2025 10:54

Dilan Polat'ın lüks araçları ihale ile satışa çıkarıldı! İşte o arabaların tam listesi...

Türkiye gündeminden düşmeyen fenomen çift Dilan ve Engin Polat, bu sefer lüks araçlarının satışı ile gündeme geldi. TMSF'nin açıklamalarına göre Dilan ve Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketinin mülkiyetinde bulunan araçlar açık ihale yöntemiyle satılacak. Öte yandan o araçların tam listesi ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

Dilan Polat’ın lüks araçları ihale ile satışa çıkarıldı! İşte o arabaların tam listesi...

Dilan ve Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketinin mülkiyetinde bulunan araçlar açık ihale yöntemiyle satılacak. TMSF'nin kayyım olarak görevlendirilmesinin ardından bu kapalı otoparkta getirilen araçlar, güvenlik kameralarıyla 24 saat muhafaza altında tutuluyordu.

Bağımsız değerleme kuruluşu tarafından belirlenen araçların rayiç bedelleri, ihale ilanında muhammen bedel olarak belirtiliyor. İhaleye katılacaklar, önce kapalı zarfla tekliflerini komisyona iletecek. Kapalı zarflar açıldığında ortaya çıkan en yüksek teklifin muhammen bedelin üzerinde olması durumunda açık artırma aşamasına geçilecek.

Komisyonun onayının ardından lüks araçlar yeni sahiplerinin olacak. 22 Nisan saat 10'da TMSF'nin İstanbul'daki binasında düzenlenecek ihaleyle ilgili bütün detaylara TMSF'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

İŞTE O ARAÇLARIN TAM LİSTESİ:

Araçlara talip olanlar önceden randevu alarak araçların bulunduğu adreste incelemesini yapabilecek.

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Dilan Polat'ın lüks araçları ihale ile satışa çıkarıldı! İşte o arabaların tam listesi...
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