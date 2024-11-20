Dilek hemşire yangında can verdi

Salihli ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi 178 Sokak'taki 5 katlı apartmanın zemin katında saat 11.00 sıralarında, yangın meydana geldi.

48 yaşındaki hemşire Dilek Yılmaz'ın dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm evi sardı. Yalnız yaşayan Yılmaz, yoğun dumandan etkilendi, vücudunda da yanıklar oluştu.

Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, sağlık ekipleri Yılmaz'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Özel bir bakımevinde çalıştığı öğrenilen Yılmaz, daha sonra Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Dilek Yılmaz, hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.