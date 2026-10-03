Dilekçede skandal karikatür! Hakimi hedef aldı: O avukat hakkında suç duyurusu!

Yazıda, "Mahkememiz dosyasının sanığı Maher Al Masri müdafi Av. Sedef Ünal'ın 31.03.2026 tarihli istinaf başvuru dilekçesinin incelenmesinde; Mahkeme Heyetinin davranışının karikatürize edilerek resmedildiği, bu hususun Mahkeme heyetinin onur ve saygınlığını zedeleyici, küçük düşürücü, hakaret içerikli görsel olduğu kanaati ile yasal gereğinin takdir ve ifası için ilişikte gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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