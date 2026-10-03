Dilekçede skandal karikatür! Hakimi hedef aldı: O avukat hakkında suç duyurusu!

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve sanık Maher Al M'nin yargılandığı ceza davasında skandala imza atıldı. Sanık müdafi Avukat Sedef Ünal, mahkemenin verdiği karara itiraz etmek amacıyla sunduğu 31 Mart 2026 tarihli istinaf başvuru dilekçesine hukuk dili ve etiğiyle bağdaşmayan bir görsel koydu.
DİLEKÇEYE HAKİMİ AŞAĞILAYAN KARİKATÜR EKLENDİ
Avukat Ünal, dilekçesinde mahkeme heyetinin taraflı ve duyarsız davrandığını iddia ederek "Mahkeme heyetinin davranışı, aşağıdaki karikatür ile özetlenebilir" ifadesine yer verdi. Dilekçeye eklenen karikatürde, bir savunma avukatının "Sayın hakim müvekkilim suçsuzdur..." demesine karşılık, hakimin kulaklarını tıkayarak avukatı dinlemeyerek bağırdığı resmedildi.
MAHKEME HEYETİNDEN BAŞSAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU
İstinaf dilekçesindeki karikatürü inceleyen Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, durum karşısında sessiz kalmadı. Mahkeme Başkanı ve Yazı İşleri Müdürü'nin imzasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2 Nisan 2026 tarihinde resmi bir yazı yazıldı.
Yazıda, "Mahkememiz dosyasının sanığı Maher Al Masri müdafi Av. Sedef Ünal'ın 31.03.2026 tarihli istinaf başvuru dilekçesinin incelenmesinde; Mahkeme Heyetinin davranışının karikatürize edilerek resmedildiği, bu hususun Mahkeme heyetinin onur ve saygınlığını zedeleyici, küçük düşürücü, hakaret içerikli görsel olduğu kanaati ile yasal gereğinin takdir ve ifası için ilişikte gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.