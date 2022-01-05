Haberler Yaşam Haberleri Dini nikâhlarını bozan eşine resmi boşanma davası açtı!
Giriş Tarihi: 5.1.2022 10:14 Son Güncelleme: 5.1.2022 10:23

Dini nikâhlarını bozan eşine resmi boşanma davası açtı!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Dini nikâhlarını bozan eşine resmi boşanma davası açtı!

Hafızalara kazınacak bir boşanma davası yaşandı. Evli çift, son zamanlarda fikir anlaşmazlıkları yaşıyordu. Bir gün tartışma anında genç adam, eşine üç kere ‘boş ol’ dedi ve dini nikâhlarını bozdu. Bu durum karşısında şoke olan genç kadın, eşini affetmeyerek resmi boşanma davası açtı.

İstanbul'da ilginç bir boşanma davası yaşandı. Esma Ö. ve Eyüp Ö. 2011 yılında hayatlarını birleştirmişti. Çiftin bu evliliklerinden iki çocuğu dünyaya geldi. Son yıllarda ikili arasında fikir anlaşmazlıkların doğan tartışmalar yaşanmaya başladı.

EŞİNDEN GİZLİ KREDİ ÇEKİP HARCADI

Eyüp Ö., sürekli olarak iş değiştirmeye başlamıştı. Bu durum çift arasında sorun haline gelmişti. İddiaya göre genç adam, karısının adına kredi kartı çıkarttı sonrasında eşinden gizlice kredi çekerek parayı kendi başına harcamıştı. Adına kredi çekildiğini öğrenen genç kadın büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

DİNİ NİKAHI BOZDU

İddiaya göre Eyüp Ö.'nün işte yaşadığı sıkıntıyı evine yansıttı ve çift arasında tartışma çıktı. Tartışma anında kendini kaybeden genç adam, eşine fiziksel şiddet uygulayarak üç kere 'boş ol' dedi. Dini nikahının bozulmasıyla birlikte genç kadın, 'Eşim dini nikahımızı bozdu' diyerek boşanma davası açtı.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde 'Sürekli yoktan sebeplerden kavga çıkmaktadır. Evlilik birliğine inancımı kaybettim. Eşimin son tartışmamızda dini nikâhımızı bozması bu boşanma davasını açma zorunluluğu doğurmuştur' dendi. Esma Ö., çocuklarının velayeti ve 100 bin lira maddi manevi tazminat talebinde bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan duyurmuştu! Emekli maaşlarında yeni gelişme: TBMM'ye sunuldu
Sapık öğretmen! Özel derste çocuklara taciz dehşete düşürdü
Başkan Erdoğan’ın faiz düşürme kararına halktan büyük destek
İrem’in ailesi, SABAH’a konuştu! "Kedileri onu arıyor, ağlıyor, yatağında yatıyor"
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile Yaşar İpek aşk mı yaşıyor? İlk açıklama böyle geldi!
İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk için silahlı darp iddiası
Hakan Ural’dan eski eşi Sibel Can’la ilgili yıllar sonra gelen olay itiraf! ‘Ben bedelini ödedim’
Açılış tarihi belli oldu! 'Ölüm yolu'nda sona yaklaşıldı
Başkent'te dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri bahçesindeki saksılara gömmüş
Oyuncu Özge Özder 'büyüklük bende kalsın' dedi! “Alkolün ve gençliğin etkisiyle istemeden oldu"
ARKADAŞINA GÖNDER
Dini nikâhlarını bozan eşine resmi boşanma davası açtı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA