Dini nikâhlarını bozan eşine resmi boşanma davası açtı!

İstanbul'da ilginç bir boşanma davası yaşandı. Esma Ö. ve Eyüp Ö. 2011 yılında hayatlarını birleştirmişti. Çiftin bu evliliklerinden iki çocuğu dünyaya geldi. Son yıllarda ikili arasında fikir anlaşmazlıkların doğan tartışmalar yaşanmaya başladı.

EŞİNDEN GİZLİ KREDİ ÇEKİP HARCADI

Eyüp Ö., sürekli olarak iş değiştirmeye başlamıştı. Bu durum çift arasında sorun haline gelmişti. İddiaya göre genç adam, karısının adına kredi kartı çıkarttı sonrasında eşinden gizlice kredi çekerek parayı kendi başına harcamıştı. Adına kredi çekildiğini öğrenen genç kadın büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

DİNİ NİKAHI BOZDU

İddiaya göre Eyüp Ö.'nün işte yaşadığı sıkıntıyı evine yansıttı ve çift arasında tartışma çıktı. Tartışma anında kendini kaybeden genç adam, eşine fiziksel şiddet uygulayarak üç kere 'boş ol' dedi. Dini nikahının bozulmasıyla birlikte genç kadın, 'Eşim dini nikahımızı bozdu' diyerek boşanma davası açtı.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde 'Sürekli yoktan sebeplerden kavga çıkmaktadır. Evlilik birliğine inancımı kaybettim. Eşimin son tartışmamızda dini nikâhımızı bozması bu boşanma davasını açma zorunluluğu doğurmuştur' dendi. Esma Ö., çocuklarının velayeti ve 100 bin lira maddi manevi tazminat talebinde bulundu.