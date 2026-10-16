Haberler Yaşam Haberleri Direğe çarpan araç ikiye ayrıldı, sürücü öldü
Giriş Tarihi: 16.10.2026 16:36

Direğe çarpan araç ikiye ayrıldı, sürücü öldü

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı. Hurdaya dönen aracın 34 yaşındaki sürücüsü Kadir Bolat hayatını kaybetti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Direğe çarpan araç ikiye ayrıldı, sürücü öldü
  • ABONE OL

Kaza, sabah saatlerinde Denizli-Aydın karayolu Beylerbeyi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Denizli'den Sarayköy yönüne seyreden 34 yaşındaki Kadir Bolat'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç ikiye bölündü. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Bolat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#DENİZLİ #AYDIN
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Direğe çarpan araç ikiye ayrıldı, sürücü öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA