Direğe çarpan araç ikiye ayrıldı, sürücü öldü

Kaza, sabah saatlerinde Denizli-Aydın karayolu Beylerbeyi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Denizli'den Sarayköy yönüne seyreden 34 yaşındaki Kadir Bolat'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç ikiye bölündü. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Bolat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.