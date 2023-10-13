Su kanalına düşen otomobilde bulunan AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

Hacılar İlçesi Aşağı Mahalle Erenler Caddesi üzerinde otomobiliyle seyreden AK Parti Develi İlçe Başkan Yardımcısı Eyüp Aslantürk(57) direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Eyüp Aslantürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Eyüp Aslantürk'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.