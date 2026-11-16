Diriliş düşüncesinin mimarı Sezai Karakoç

Türk edebiyatının büyük şairi ve mütefekkiri Sezai Karakoç, vefatının 5'inci yılında fikirleri ve eserleriyle yaşamaya devam ediyor. Ömrünü İslam medeniyetinin yeniden ayağa kalkışını simgeleyen "Diriliş" idealine adayan Karakoç, Türk düşünce hayatında silinmez bir iz bıraktı. SABAH'a konuşan edebiyatçı-yazar Eyüp Beyhan, "O, mücadelenin ve umudun şairiydi. Bize özgüveni ve özgünlüğü öğretir. Türkiye tasavvuru kendi değerlerinden beslenir" dedi.

EDEBİYATA DAMGA VURDU

22 Ocak 1933'te Diyarbakır Ergani'de dünyaya gelen Ahmed Sezai Karakoç, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Düşünce dünyasında Necip Fazıl Kısakürek'in Büyük Doğu dergisi önemli bir yer tutan usta kalem, Batı karşısında kendi medeniyet değerlerine yaslanan bir dirilişin mümkün olduğuna inandı. 1959'da yayımladığı ilk şiir kitabı "Körfez" ve unutulmaz eseri "Mona Roza" ile edebiyata damga vuran Karakoç, 1960'tan itibaren "Diriliş" dergisi çevresinde medeniyet tasavvurunu sistemleştirdi.

DÜNYA SÜRGÜNÜNÜ TAMAMLADI

Şiir ve yazılarında yeni bir insan ve toplum modeli geliştiren Karakoç, 1990'da Diriliş Partisi'ni kurarak fikirlerini siyaset alanına da taşıdı. 16 Kasım 2021'de İstanbul'da hayatını kaybeden ve Şehzadebaşı Camii Haziresi'ne defnedilen usta şair, geride Hızırla Kırk Saat gibi başyapıtlar bıraktı.

MEDENİYET MİRASINI OMUZLAMALIYIZ

Karakoç'u değerlendiren edebiyatçı-yazar Eyüp Beyhan, "Onun adı anıldığında akla sadece büyük bir şair değil, bir diriliş çağrısı gelir. Karakoç, medeniyeti yaşayan ve yaşatılacak bir varlık olarak gördü. Düşüncesi Türkiye'yi geçmişine mahkûm etmek değil; tarihinden güç alarak geleceğe yürütmektir. Bize düşen o medeniyet mirasını omuzlamaktır" ifadelerini kullandı.