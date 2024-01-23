Diriliş Şairi’nin ismi kültür evinde yasatılacak

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 8 yıl önceki hendek ve barikat olayları sırasında terör örgütü PKK'nın dösedigi patlayıcılardan dolayı zarar gören Sehzadeler Konagı'nın onarımı tamamlandı. Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdogan'ın talimatıyla baslatılan 'Sur Ihya Projesi' kapsamında aslına uygun olarak restorasyonu yapılan tarihi yapı Sezai Karakoç Kültür ve Edebiyat Evi oldu. Kültür ve Sosyal Isler Daire Baskanlıgı Kütüphaneler ve Müzeler Sube Müdürlügü tarafından Sezai Karakoç Kültür ve Edebiyat Evi'ne dönüstürülen tarihi yapı Sezai Karakoç'un dogumunun 91'inci yıldönümünde açıldı.Diyarbakır Valisi ve Büyüksehir Belediye Baskan Vekili Ali Ihsan Su, Sur ilçesinde bulunan 347 sivil mimari örnegini restore ettiklerini belirtti. Dabanoglu Mahallesi'ndeki Sezai Karakoç Kültür ve Edebiyat Evi, 948 metrekarelik alandan olusuyor. 2 oda ve eyvanın yer aldıgı kültür evinde Sezai Karakoç'a ait 2 gözlük, 4 kalem, tespih, palto, seccade, sandalye, masa, ayakkabı, büyüteç ile 65 kitap, 5 mektup, 2 gazete, davetiye, bayram mesajı, dirilis bildirisi, dirilis mesajı, devlet baskanlarına hitap, 10 dergi, takvim ve çalısma notları bulunuyor.