Haberler Yaşam Haberleri Diriliş Şairi’nin ismi kültür evinde yasatılacak
Giriş Tarihi: 24.1.2024

Diriliş Şairi’nin ismi kültür evinde yasatılacak

Terör örgütü PKK tarafından tahrip edilen Şehzadeler Konağı’nın onarımı tamamlandı. Tarih konak, büyük şairin doğumunun 91. yıldönümü münasebetiyle Sezai Karakoç Kültür ve Edebiyat Evi olarak hizmete sunuldu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diriliş Şairi’nin ismi kültür evinde yasatılacak
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 8 yıl önceki hendek ve barikat olayları sırasında terör örgütü PKK'nın dösedigi patlayıcılardan dolayı zarar gören Sehzadeler Konagı'nın onarımı tamamlandı. Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdogan'ın talimatıyla baslatılan 'Sur Ihya Projesi' kapsamında aslına uygun olarak restorasyonu yapılan tarihi yapı Sezai Karakoç Kültür ve Edebiyat Evi oldu. Kültür ve Sosyal Isler Daire Baskanlıgı Kütüphaneler ve Müzeler Sube Müdürlügü tarafından Sezai Karakoç Kültür ve Edebiyat Evi'ne dönüstürülen tarihi yapı Sezai Karakoç'un dogumunun 91'inci yıldönümünde açıldı.




Diyarbakır Valisi ve Büyüksehir Belediye Baskan Vekili Ali Ihsan Su, Sur ilçesinde bulunan 347 sivil mimari örnegini restore ettiklerini belirtti. Dabanoglu Mahallesi'ndeki Sezai Karakoç Kültür ve Edebiyat Evi, 948 metrekarelik alandan olusuyor. 2 oda ve eyvanın yer aldıgı kültür evinde Sezai Karakoç'a ait 2 gözlük, 4 kalem, tespih, palto, seccade, sandalye, masa, ayakkabı, büyüteç ile 65 kitap, 5 mektup, 2 gazete, davetiye, bayram mesajı, dirilis bildirisi, dirilis mesajı, devlet baskanlarına hitap, 10 dergi, takvim ve çalısma notları bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin teklif TBMM'de kabul edildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bakan Uraloğlu ve Turgut Altınok Başkent ulaşımını görüştü! Ankara'ya yeni raylı sistem
Almanya plakalı ilk Togg yollarda
Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Tarihi bir sorumluluğumuz var
Altınok ‘Acil’ diyerek yapılacak çalışmaları anlattı! “Ankara'da kentsel dönüşüme ihtiyaç var
CHP'de parti içi çatışma büyüyor! Yerel seçim için hazırlanan yeni senaryo...
MİT Başkanı Kalın’ın Irak ziyaretinin perde arkası! PKK terör örgütü mücadelesiyle ilgili kararlılık vurgusu
SON DAKİKA | İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'ye geliyor! Başkan Erdoğan ile görüşecek: İşte ele alınacak konular
Ekşi Sözlük’teki İBB'nin trol hesap ağı deşifre oldu! İBB’li yetkililer adeta kabul etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Diriliş Şairi’nin ismi kültür evinde yasatılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA