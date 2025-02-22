SON DAKİKA! İzmir’de dehşete düşüren olay: Diş hekimini vurdu, videosunu annesine gönderdi! Caninin ifadesi ortaya çıktı

İzmir Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde diş hekimi olduğu öğrenilen Mehmet Emrah Düşmez'in oturduğu daireye iddiaya göre, aralarında borç-alacak nedeniyle husumet olan M.A. geldi. İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A., tabancayla Düşmez'in başına ateş etti.