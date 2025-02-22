SON DAKİKA! İzmir’de dehşete düşüren olay: Diş hekimini vurdu, videosunu annesine gönderdi! Caninin ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberi: Olay, dün Alsancak semti Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı üzerindeki bir apartmanın 2'nci katında bulunan dairede meydana geldi.
İzmir Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde diş hekimi olduğu öğrenilen Mehmet Emrah Düşmez'in oturduğu daireye iddiaya göre, aralarında borç-alacak nedeniyle husumet olan M.A. geldi. İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A., tabancayla Düşmez'in başına ateş etti.
CANİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!
Düşmez, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Basmane semtinde yakalayıp gözaltına aldı. M.A.'nın ifadesi ortaya çıktı.
M.A. ifadesinde "Beraber ortak iş yaptık. Beni dolandırıp zarara uğrattı. Bu nedenle vurdum" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.