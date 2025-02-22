Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! İzmir'de dehşete düşüren olay: Diş hekimini vurdu, videosunu annesine gönderdi! Caninin ifadesi ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 22.2.2025 09:39 Son Güncelleme: 22.2.2025 09:56

SON DAKİKA! İzmir'de dehşete düşüren olay: Diş hekimini vurdu, videosunu annesine gönderdi! Caninin ifadesi ortaya çıktı

Son dakika... İzmir’in Konak ilçesinde M.A. (34), borç-alacak nedeniyle tartıştığı diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez'i (49) tabancayla başından vurarak ağır yaralayıp, can çekişen Düşmez'in videosunu çekip annesine gönderdi. Olaydan sonra polisler tarafından yakalanan M.A.’nın ifadesi ortaya çıktı. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
SON DAKİKA! İzmir’de dehşete düşüren olay: Diş hekimini vurdu, videosunu annesine gönderdi! Caninin ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberi: Olay, dün Alsancak semti Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı üzerindeki bir apartmanın 2'nci katında bulunan dairede meydana geldi.

İzmir Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde diş hekimi olduğu öğrenilen Mehmet Emrah Düşmez'in oturduğu daireye iddiaya göre, aralarında borç-alacak nedeniyle husumet olan M.A. geldi. İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A., tabancayla Düşmez'in başına ateş etti.

Daha sonra Düşmez'in telefonunu alan şüpheli, kanlar içindeki halini videoya çekip Düşmez'in annesine gönderdi ve kaçtı. Oğlunun vurulduğunu gören acılı anne durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

CANİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

Düşmez, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Basmane semtinde yakalayıp gözaltına aldı. M.A.'nın ifadesi ortaya çıktı.

M.A. ifadesinde "Beraber ortak iş yaptık. Beni dolandırıp zarara uğrattı. Bu nedenle vurdum" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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SON DAKİKA! İzmir'de dehşete düşüren olay: Diş hekimini vurdu, videosunu annesine gönderdi! Caninin ifadesi ortaya çıktı
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