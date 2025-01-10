Haberler Yaşam Haberleri Discord’da uygunsuz görüntüler kullanan şahıs hakkında 13 yıl hapis istendi
Giriş Tarihi: 10.1.2025 14:47 Son Güncelleme: 10.1.2025 14:59

Discord’da uygunsuz görüntüler kullanan şahıs hakkında 13 yıl hapis istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Discord’da bir çocuğun da bulunduğu uygunsuz görüntülere ilişkin başlatılan soruşturmada tutuklanan Tunahan D. hakkında, ‘müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek’ ve ‘müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak’ suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

UMAY SENA SÜMER UMAY SENA SÜMER
Discord’da uygunsuz görüntüler kullanan şahıs hakkında 13 yıl hapis istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Discord'da bir çocuğun da bulunduğu uygunsuz görüntülere ilişkin başlatılan soruşturmada tutuklanan Tunahan D. hakkında, 'müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' ve 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli suça sürüklenen çocuk Tunahan D.'nin sosyal medya platformu Discord'da müstehcen içerikli paylaşımlar ile kurgu video paylaşımı yapılan yayın kanalının yöneticilerinden olduğu belirtildi.

HAVALI GÖZÜKMEK İÇİN MAĞDUR OLDUKLARI VİDEOLARI ÇEKMİŞLER

Platformda yayımlanan paylaşım üzerine yapılan araştırma sonucunda video içeriğindeki kız çocuğunun E.N.B. olduğu saptanan ve ifadesine yer verilen iddianamade, Tunahan D. ve beraberindeki kişiler ile havalı gözükebilmek için bu şekilde kendisini mağdur gösteren videolar çektiklerini söyledi.

"HERKES HER YERDEN ULAŞABİLİR VE KANALLARINA DA İSTEYEN HERKES ÜYE OLABİR"

Şüpheli Tunahan D. de beyanında "901 mozart" isimli hesabın kendisine ait olduğunu ve kendisinin arkadaşları ile "Haha" isimli sunucuyu yönettiğini ifade etti. Tunahan D. uygulama hakkında ise "Herkes her yerden ulaşabilir ve kanallarına da isteyen herkesin üye olabilir" dedi. Dijital materyallerinde bulunan görüntülere ilişkin de Tunahan D, 1 yıl öncesine kadar faal olarak Telegram grubunda müstehcenlik suçuna konu görüntüleri üyelere sattığını beyanında bulundu.

13 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede, şüpheli T.D'nin 'müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' ve 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' suçlarından 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Discord’da uygunsuz görüntüler kullanan şahıs hakkında 13 yıl hapis istendi
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