Dişi çekildikten sonra hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocukla ilgili soruşturma başlatıldı

Bursa'da yaşayan Sönmez ailesinin 5 yaşındaki oğulları Deniz Sönmez, diş ağrısı nedeniyle özel bir diş kliniğinin Hürriyet Mahallesindeki şubesine gitmiş, burada yapılan kontrollerde çocuğun 4 dişine dolgu yapıılmış ve 1 dişi ise çekilmişti. Genel anestezi yapılarak narkoz verilen çocuk, kısa bir süre sonra fenalaşmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İç organlarının iflas ettiği belirlenen talihsiz çocuk önceki gün toprağa verildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.