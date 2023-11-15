Haberler Yaşam Haberleri Dişi çekildikten sonra hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocukla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş Tarihi: 15.11.2023 18:14 Son Güncelleme: 15.11.2023 18:24

Dişi çekildikten sonra hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocukla ilgili soruşturma başlatıldı

Bursa’da ailesinin diş çekimi için özel bir kliniğe götürdüğü ve dişi çekildikten sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 5 yaşındaki Deniz Sönmez ile ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcıliğı tarafından soruşturma başlatıldı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Dişi çekildikten sonra hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocukla ilgili soruşturma başlatıldı

Bursa'da yaşayan Sönmez ailesinin 5 yaşındaki oğulları Deniz Sönmez, diş ağrısı nedeniyle özel bir diş kliniğinin Hürriyet Mahallesindeki şubesine gitmiş, burada yapılan kontrollerde çocuğun 4 dişine dolgu yapıılmış ve 1 dişi ise çekilmişti. Genel anestezi yapılarak narkoz verilen çocuk, kısa bir süre sonra fenalaşmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İç organlarının iflas ettiği belirlenen talihsiz çocuk önceki gün toprağa verildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Dişi çekildikten sonra hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocukla ilgili soruşturma başlatıldı
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