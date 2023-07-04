Disney Karakterleri - Walt Disney Karakterlerinin İsimleri ve Özellikleri

Disney karakterleri bizleri bu dünyadan alır ve farklı bir ütopyaya götürür. Burası Pamuk Prensesin olduğu, Elsa'nın olduğu, Donald Duck'un olduğu bir ütopyadır. Disney çizgi film karakterleri ile birlikte dostluğu, arkadaşlığı, kötülük yapmamız gerektiğini öğreniriz. Öğretici yanı olduğu gibi eğlencemize araç olan bir yapısı da vardır. Walt Disney karakterleri ve isimleri çizgi film dünyasında kaliteli kurgular çıkarır. Kurgudaki kadın, erkek ve hayvan Disney Karakterleri çizgi filmlerin ne kadar iyi olduğunu bizlere gösterir.

Disney Karakterleri

Disney karakterleri hayal dünyamızın bile ötesine geçerek çok farklı karakterler ve kurgular ile hem eğlenmemizi hem de öğrenmemizi sağlar. Rengarenk kıyafetler ve yerlerin olması dikkatimizi çekmesine bile yeterlidir. Bu dünyadan farklı bir dünya varmış gibi hissettirir. Böylece hayal dünyamızı geliştirir ve eğlenmemizi sağlar. Disney karakterlerinin hitap ettiği yaş aralığı çocuklar olarak görülse de bazı yetişkinler de bu karakterleri izlemeyi çok sever. Her Çünkü her karakterin kurgusu, kişiliği farklıdır. Disney karakterleri tek bir kurgu üzerinden oluşturulmaz. Karakterler hakkında daha fazla özelliklere yer verilecektir.

Walt Disney Karakterlerinin İsimleri

Walt Disney karakterleri denince aklımıza gelecek belli başlı isimler vardır. Bazen de bu karakter de mi Walt Disney karakterlerinden diyebiliriz. Dolayısıyla Walt Disney karakterleri çok fazla olduğunu ve her birinin farklı karakter yapısına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu karakterlerin isimleri sırasıyla belirtilecektir. Daha sonra bu karakterlerin özelliklerinden bahsedilecektir.

Külkedisi

Alaaddin

Küçük Deniz Kızı

Uyuyan Güzel

Pamuk Prenses

Mickey Mouse

Güzel ve Çirkin

Walt Disney Karakterlerinin Özellikleri

Walt Disney karakterlerinin özellikleri birbirinden çok farklıdır. Birden fazla prenses olsa da karakterleri birinden bağımsızdır. Aynı şekilde hayvan Walt Disney karakterleri için de bu özellikler belirtilebilir. Bu bölümde Walt Disney karakterlerinin özelliklerinden bahsedilecektir.

Walt Disney Kadın Karakterlerin Özellikleri

Bu bölümde Walt Disney dünyasında yer alan bazı kadın karakterlerin özelliklerinden bahsedilecektir.

ANNA

Bizler Disney karakteri olan Anna'yı Elsa ile birlikte tanıdık. Kendisinin karakter özellikleri de izleyicinin eğlenmesini sağlamıştır. Anna'nın masun bir karakter olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda Anna karakterini izlediğinizde onun saf olduğunu da göreceksiniz.

MERİDA

Merida karakteri diğer Walt Disney Prenseslerinden farklı özelliklere sahiptir. Genelde prenses algısı narin, kırılgan ve naif şeklindedir. Merida karakteri bu algıyı yıkar ve cesur bir prenses olarak karşımıza çıkar. Kendisi ok atmada başarılı bir prensestir.

Walt Disney Hayvan Karakterlerin Özellikleri

Bu bölümde Walt Disney dünyasında yer alan bazı hayvan karakterlerin özelliklerinden bahsedilecektir.

DONALD DUCK

Donald Duck Disney karakteri olan bir ördektir. Kendisini sesinin farklı olmasından tanıyabiliriz. Aynı zamanda her şeye hemen sinirlenmesi ile de tanıyabiliriz.

GUFİ

Gufi Disney karakteri olan bir köpektir. Bu Disney karakterini sadece bu şekilde tanımayız. Aynı zamanda zekasının az olması ve bu yönde tavırlar sergilemesi ile de tanırız.

Walt Disney Erkek Karakterlerin Özellikleri

Bu bölümde Walt Disney dünyasında yer alan bazı erkek karakterlerin özelliklerinden bahsedilecektir.

ANTON EGO

Anton Ego diğer erkek Disney karakterinden farklıdır. Bu karakter yakışıklı, centilmen oluşu ile bilinmez. Aksine bu karakter eleştirmen olması ile bilinir. Eleştirdiği alan ise yemektir.

CARL FREDRİCKSEN

Bir evi balonlar uçuruyor ise aklımıza gelecek Disney karakteri Carl olacaktır. Carl eşini kaybetmiş bir karakterdir. Huysuz bir karaktermiş gibi gözükse de iyi kalpli biridir.