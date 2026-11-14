Diyaliz makinesi sayısı artırılacak

Sağlık Bakanlığı
2019'da yayımlanan "Diyaliz Merkezleri" yönetmeliğini yeniledi. Yönetmelikle kronik diyaliz tedavisine yeni başlayan hastaların en geç 3 ay içerisinde böbrek nakli konusunda bilgilendirilmesi ve en yakın kamu organ nakli merkezine yönlendirilmesi zorunlu hale getirildi. Diyaliz merkezlerinin cihaz kapasitesine ilişkin üst sınır, 60 cihazdan 80 cihaza çıkarıldı. Hastaların aylık zorunlu diyaliz muayenelerini, tedavi gördükleri merkezin dışında kamu veya özel sağlık kuruluşlarında da yaptırabilmelerinin önü açıldı.
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Mete Efendioğlu - Editör