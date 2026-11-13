Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı

Hastaların muayene ve tedavi süreçlerine erişiminin kolaylaştırılması, hasta odaklı hizmet sunumu, merkez kapasitesi ve ev hemodiyalizi alanlarında yeni düzenlemeler yapıldı.

Kronik diyaliz tedavisine yeni başlayan hastaların en geç 3 ay içerisinde böbrek nakli konusunda bilgilendirilmesi ve en yakın kamu organ nakli merkezine yönlendirilmesi zorunlu hale getirildi.

DİYALİZ MERKEZLERİNİN KAPASİTE SINIRI BELİRLENDİ

Diyaliz merkezlerinin cihaz kapasitesine ilişkin üst sınır, 60 cihazdan 80 cihaza çıkarıldı. Merkezlerin birleşmesi halinde ise toplam kapasite 80 cihaz ile sınırlandırıldı.

Diyaliz raporlarında periton diyalizinin uygulanmama gerekçesinin belirtilmesi zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda uygun hastalarda periton diyalizinin öncelikle değerlendirilmesi ve evde diyaliz imkanlarının artırılması sağlanacak.

ZORUNLU DİYALİZ MUAYENELERİ FARKLI SAĞLIK KURULUŞUNDA YAPILABİLECEK

Hastaların aylık zorunlu diyaliz muayenelerini, tedavi gördükleri merkezin dışında kamu veya özel sağlık kuruluşlarında da yaptırabilmelerinin önü açıldı. Hastalar, düzenlenen diyaliz reçetesiyle başka bir sağlık kuruluşunda tedavilerini sürdürebilecek.

Diyaliz hastalarının farklı illerde bulundukları dönemlerde hizmete erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla tatil diyalizi dönemi genişletildi. Haziran-ekim döneminde uygulanan tatil diyalizi dönemi, yapılan düzenlemeyle mayıs-kasım sonu olarak belirlendi.

Yönetmelikle, ev hemodiyalizine ilişkin mevcut uygulamanın temel esasları ile aylık muayene ve reçete düzenlenmesinde nefroloji uzmanı önceliği korundu.