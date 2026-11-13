Haberler Yaşam Haberleri Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş Tarihi: 13.11.2026 04:03

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı

"Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile diyaliz ünite ve merkezlerinin planlanması, açılması, faaliyet göstermesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA AA
Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı
  • ABONE OL

Hastaların muayene ve tedavi süreçlerine erişiminin kolaylaştırılması, hasta odaklı hizmet sunumu, merkez kapasitesi ve ev hemodiyalizi alanlarında yeni düzenlemeler yapıldı.

Kronik diyaliz tedavisine yeni başlayan hastaların en geç 3 ay içerisinde böbrek nakli konusunda bilgilendirilmesi ve en yakın kamu organ nakli merkezine yönlendirilmesi zorunlu hale getirildi.

DİYALİZ MERKEZLERİNİN KAPASİTE SINIRI BELİRLENDİ

Diyaliz merkezlerinin cihaz kapasitesine ilişkin üst sınır, 60 cihazdan 80 cihaza çıkarıldı. Merkezlerin birleşmesi halinde ise toplam kapasite 80 cihaz ile sınırlandırıldı.

Diyaliz raporlarında periton diyalizinin uygulanmama gerekçesinin belirtilmesi zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda uygun hastalarda periton diyalizinin öncelikle değerlendirilmesi ve evde diyaliz imkanlarının artırılması sağlanacak.

ZORUNLU DİYALİZ MUAYENELERİ FARKLI SAĞLIK KURULUŞUNDA YAPILABİLECEK

Hastaların aylık zorunlu diyaliz muayenelerini, tedavi gördükleri merkezin dışında kamu veya özel sağlık kuruluşlarında da yaptırabilmelerinin önü açıldı. Hastalar, düzenlenen diyaliz reçetesiyle başka bir sağlık kuruluşunda tedavilerini sürdürebilecek.

Diyaliz hastalarının farklı illerde bulundukları dönemlerde hizmete erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla tatil diyalizi dönemi genişletildi. Haziran-ekim döneminde uygulanan tatil diyalizi dönemi, yapılan düzenlemeyle mayıs-kasım sonu olarak belirlendi.

Yönetmelikle, ev hemodiyalizine ilişkin mevcut uygulamanın temel esasları ile aylık muayene ve reçete düzenlenmesinde nefroloji uzmanı önceliği korundu.

#RESMİ GAZETE
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA