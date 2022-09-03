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Giriş Tarihi: 3.9.2022 20:35

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sivas'ta Ali Baba Cemevi'ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cem Vakfı Sivas Şubesi Ali Baba Cemevi'ne ziyarette bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sivas’ta Ali Baba Cemevi’ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "İl Buluşmaları" kapsamında Sivas'ta Cem Vakfı Sivas Şubesi Ali Baba Cemevi'ni ziyaret eden Erbaşı'ı, Cemevi Başkan Yardımcıları Halil Kaçan, Yahya Çelik, Sevtap Haspolat ve beraberindekiler karşıladı.

Erbaş, burada yaptığı açıklamada, Sivas'ta bulunmaktan ve cemevini ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti aktardı.

Kaçan da ziyaretten dolayı Erbaş'a teşekkür etti.

Ziyaretin ardından Erbaş ve cemevi yöneticileri ile dedeler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erbaş'a ziyarette, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt ile Sivas İl Müftüsü Remzi Pehlivan eşlik etti.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sivas'ta Ali Baba Cemevi'ni ziyaret etti
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