Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan üç aylar mesajı: Ömür ile arzular arasındaki ilişki gözden geçirilmeli

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, üç ayların başlamasını ve Regaip Kandili'ni sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Erbaş, "Hayatı anlamsızlaştıran, zorlaştıran ve yozlaştıran bu cendereden çıkabilmek için insanın öncelikle kendisiyle yüzleşmesine, bütün kötülüklerden arınarak Rabb'ine yönelmesine ihtiyaç vardır" dedi.Erbaş, yayımladığı mesajında mübarek üç ayların ve Regaip Gecesi'nin hayırların fethine, şerlerin define, Müslümanların birlik ve beraberliğine, yeryüzünün barış ve huzuruna vesile olmasını Allah'tan diledi. Erbaş, manevi bunalımların ruhları yorgun düşürdüğü, haksızlık, kin, öfke, nefret ve fitnenin körüklendiği, haram, günah ve kötülüklerin hayatı kuşattığı, zulüm, şiddet ve savaşların yaygınlaştığı bir çağda yaşanıldığına dikkat çekti. Erbaş, "Hayatı anlamsızlaştıran ve yozlaştıran bu cendereden çıkabilmek için insanın öncelikle kendisiyle yüzleşmesine, bütün kötülüklerden arınarak Rabb'ine yönelmesine ihtiyaç vardır. İşte idrak ettiğimiz üç aylar, Müslümanlara böyle bir imkân sunmaktadır. Bu bereket ikliminde hep birlikte ellerimizi Rabb'imize açarak ondan affımızı isteyelim. Kitabımızla olan bağımızı, nimetlere karşı şükrümüzü, helal ve harama karşı duyarlılığımızı, ömrümüz ile arzularımız arasındaki ilişkiyi bir kez daha gözden geçirelim" dedi.Bu arada, Beştepe Millet Camii'nde bugün yatsı namazını müteakip Regaip Gecesi Özel Programı düzenleneceği belirtildi. Programa tüm vatandaşların davetli olduğu kaydedildi.