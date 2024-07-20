Diyarbakır merkezli 7 ilde ’Sekte’ operasyonu! Dolandırıcılık yapmak için çağrı merkezi kurmuşlar

Sonra dolandırıldığımı fark ettim. Emniyete gidip şikâyetçi oldum. Allah razı olsun ilgilendiler benimle. Bu tür sayfalara inanmasınlar. O kadar profesyoneller ki parça parça aldılar, sonra daha da istemeye devam ettiler. 89 bin TL dolandırıldım ve bunu fark ettim. Bu şebekenin yakalanması beni mutlu etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.