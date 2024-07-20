Diyarbakır merkezli 7 ilde ’Sekte’ operasyonu! Dolandırıcılık yapmak için çağrı merkezi kurmuşlar

İnternet üzerinden başta evlilik vaadi olmak üzere farklı vaatlerle başvuru yapan insanları dolandıran çete ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan başvurular üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında polisin çalışmaları sonucu, çetenin bazı kurumların internet sitelerinin kopyalarını yapıp, bu yolla vatandaşları dolandırdıklarını tespit etti. Güvenli ödeme bahanesiyle gönderdikleri link üzerinden sözde kredi bedeli adı altında ödeme yaptırdığı tespit edilen çetenin, kurdukları çağrı merkezlerinden farklı bahanelerle sürekli para istedikleri belirlendi.
7 İLDE EŞ ZAMANLI 'SEKTE' OPERASYONU
Soruşturmada elde edilen deliller üzerine polis, operasyon başlattı. Polis, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay'da olduğunu tespit etti. 'Sekte' ismi verilen eş zamanlı operasyonla çete üyeleri gözaltına aldı. Operasyonda 27 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 32 cep telefonu, 12 bilgisayar, 40 sim kart, 18 banka kartı ve çok sayıda dijital materyale ele geçirildi.
Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından 27 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 27 kişiden biri adli kontrolle serbest bırakılırken 26'sı tutuklanarak cezaevine konuldu.
EVLİLİK KREDİSİ VAADİYLE DOLANDIRILDI
Dolandırıcılık çetesine 89 bin lira kaptırdığını belirten A.D., şunları söyledi: "Sosyal medyada dolaşırken evlilik kredisiyle ilgili bir sayfa gördüm. Yeni evlenenlere destek olunacak diye bir krediydi. E-devlet üzerinden başvuru yapılıyor ama bu sahte bir sayfaydı. İlk girdiğimde teminat diye başladım, ödeme yaptım. Aradılar ilk taksiti dediler ödeme yaptım.
Sonra dolandırıldığımı fark ettim. Emniyete gidip şikâyetçi oldum. Allah razı olsun ilgilendiler benimle. Bu tür sayfalara inanmasınlar. O kadar profesyoneller ki parça parça aldılar, sonra daha da istemeye devam ettiler. 89 bin TL dolandırıldım ve bunu fark ettim. Bu şebekenin yakalanması beni mutlu etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.