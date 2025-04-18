Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır merkezli yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 48 kişi tutuklandı!
Giriş Tarihi: 18.4.2025 22:10 Son Güncelleme: 18.4.2025 22:15

Diyarbakır merkezli yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 48 kişi tutuklandı!

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı bahis çetelerine yönelik düğmeye bastı. Yaklaşık 6 aydır sürdürülen titiz çalışmalar sonucunda, 14 Nisan'da Diyarbakır merkezli olmak üzere Hatay, Gaziantep, Kocaeli, Van, Bingöl ve Şanlıurfa’yı kapsayan geniş çaplı bir operasyon yapıldı. 48 şüpheli tutuklandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır merkezli yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 48 kişi tutuklandı!

Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ağının yaklaşık 4 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edilken, operasyon süresince yapılan ara yakalamalarla birlikte 4'ü cezaevinde bulunan şahıslar da dahil olmak üzere 71'i Diyarbakır'da olmak üzere toplam 79 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i, çıkarıldıkları adli mercilerce adli kontrol şartıyla (ev hapsi) serbest bırakılmış, 48 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİLAHLARA VE ARAÇLARA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 11 milyon Türk Lirası piyasa değerine sahip 10 araca, 7 ruhsatsız silaha, çok sayıda mermiye ve bir miktar sentetik uyuşturucu maddeye el konuldu.

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Diyarbakır merkezli yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 48 kişi tutuklandı!
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