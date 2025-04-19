Diyarbakır merkezli yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 48 kişi tutuklandı

Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ağının yaklaşık 4 milyar Türk Lirası işlem hacmine ulaştığı tespit edilken, operasyon süresince yapılan ara yakalamalarla birlikte 4'ü cezaevinde bulunan şahıslar da dahil olmak üzere 71'i Diyarbakır'da olmak üzere toplam 79 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i, çıkarıldıkları adli mercilerce adli kontrol şartıyla (ev hapsi) serbest bırakılmış, 48 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİLAHLARA VE ARAÇLARA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 11 milyon Türk Lirası piyasa değerine sahip 10 araca, 7 ruhsatsız silaha, çok sayıda mermiye ve bir miktar sentetik uyuşturucu maddeye el konuldu.