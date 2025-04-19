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Giriş Tarihi: 19.4.2025 11:52 Son Güncelleme: 19.4.2025 11:58

Diyarbakır merkezli yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 48 kişi tutuklandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yaklaşık 6 aydır sürdürülen titiz çalışmalar sonucunda, 14 Nisan 2026 tarihinde Diyarbakır merkezli olmak üzere Hatay, Gaziantep, Kocaeli, Van, Bingöl ve Şanlıurfa’yı kapsayan geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır merkezli yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 48 kişi tutuklandı

Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ağının yaklaşık 4 milyar Türk Lirası işlem hacmine ulaştığı tespit edilken, operasyon süresince yapılan ara yakalamalarla birlikte 4'ü cezaevinde bulunan şahıslar da dahil olmak üzere 71'i Diyarbakır'da olmak üzere toplam 79 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i, çıkarıldıkları adli mercilerce adli kontrol şartıyla (ev hapsi) serbest bırakılmış, 48 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİLAHLARA VE ARAÇLARA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 11 milyon Türk Lirası piyasa değerine sahip 10 araca, 7 ruhsatsız silaha, çok sayıda mermiye ve bir miktar sentetik uyuşturucu maddeye el konuldu.

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Diyarbakır merkezli yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 48 kişi tutuklandı
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