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Giriş Tarihi: 12.11.2026 19:04

Diyarbakır merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı!

Diyarbakır merkezli 2 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Tapılan çalışmalarda 21 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin hesaplarında 1 milyarın üzerinde işlem hareketliliği dikkat çekti.

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İHA İHA
Diyarbakır merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı!
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etmek suçu nedeni ile soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yurt dışı bağlantılı yasa dışı bahis sitelerine ait panel sistemi üzerinden üçüncü kişilerin hesaplarını kiraladıkları ve yasa dışı bahis sitelerinin finans ayağını yönettikleri belirtilen 24 şahıs belirlendi. Soruşturma kapsamında MASAK raporunda şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 73 milyon 39 bin 611 liralık işlem hareketliliği belirlendi. Diyarbakır ile Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. 3 şahsın yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. Şüphelilerin kullandığı banka hesaplarına da ek konulduğu öğrenildi.

#ŞANLIURFA #DİYARBAKIR
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Diyarbakır merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı!
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